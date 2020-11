“El gobierno dejó afuera de los 640 mil formoseños a los campesinos”, recriminó FAA

El director regional NEA de las Federación Agraria Argentina, Pánfilo Ayala, reaccionó con dureza y con firmeza tras las expresiones del subsecretario de la Producción, Alejandro García, para quien las últimas lluvias “han cambiado el humor de nuestros productores”, y que se “están preparando muchísimos suelos, pensando en la siembra de segunda que se inicia en muy pocos días”.

Para Ayala, Garcìa “se limitó a hablar de un calendario agrícola que todo el campesinado ya conoce, lo que los productores no conocen es cuál es el programa agrícola que tiene el Gobierno provincial”, criticó.

“Cuanto más se lee su larga declaración, menos se encuentra respuestas para los productores; es triste lo del funcionario, valora un programa agrícola que tiene supuestamente organizado, pero se limitó a decir lo que se sabe: cuando llueve se recuperan las plantas de a poco, y que existen periodos de siembra. Lo curioso es que quiere hacer sembrar sorgo a los paiperos, eso fue algo sorprendente”, admitió.

La organización federada espera una respuesta del Gobierno provincial, al que pidió formalmente que extienda su listado de sembradíos incluidos en la emergencia que declaró hace pocas semanas, para cubrir a la totalidad de los productos afectados por la sequía y los incendios.

“Pareciera que describe otra parte de la geografía nacional o del mundo”, ironizó el dirigente, al profundizar su mirada con el testimonio de García.

“Que, con 100 milímetros de lluvia, luego de 8 meses se solucionó todo y que el productor no tiene más problemas al hacer mención que el gobierno decreto una emergencia que fue homologada a nivel nacional es algo que se sabe desde hace mucho”, siguió. “No quiso o no supo decir que gestiones hicieron y que pidieron para los productores; tampoco cual es la asistencia que tendrían los hombres de campo; o como lo gestionaron para los productores”, planteó.

“Se reafirma la presencia de un gobierno ausente; después de un año desastroso los productores están solos, el Estado no acompaña con un programa concreto, no se sabe de programas para los algodoneros, bananeros, tomateros. Solo en ese circuito donde están los que cultivan mandioca y batata se encuentran más de 2.000 familias que siguen con la incertidumbre y la angustia de saber que no tienen nada; deben empezar a funcionar y crear un programa que alcance a todos porque de alguna u otra forma se puede sugerir desde el lugar que están los productores”, advirtió.

“Es algo tan extenso y no hay nada que pueda tranquilizar al productor, nada desde el gobierno que está ausente, los productores no están entre los 640.000 formoseños que están siendo cuidados por esta administración”, cerró.