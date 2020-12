CONCEJALES PIDEN DEJAR DE PROFUNDIZAR LA GRIETA LOCAL

“El formoseño se da cuenta, hace tiempo entiende que existe una especie de dos ámbitos, claramente establecidos, divididos y fomentados: por un lado, están los funcionarios públicos, y por el otro el pueblo, donde el ejercicio impuesto se parece mucho a la relación que suele imponerse entre el jefe y su empleado, o el propietario y el que trabaja para él”, sostuvieron los ediles radicales en un comunicado que hicieron publicar en las últimas horas, tras participar de un encuentro para despedir el año junto a dirigentes y vecinos del Circuito 5.

“Pero el gobernador debe entender que tolerancia no es hacer concesiones, pero tampoco es indiferencia; consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de nuestras formas de expresión”, ampliaron.

“Del mismo modo, educar en el respeto y la tolerancia es un complemento de la educación de la libertad, vivir estos valores es amar la dignidad de la persona y respetar su intimidad. También, porque no podríamos entender la libertad si no la contempláramos como una apertura hacia los otros. Hoy se habla mucho de estos temas, pero pocas veces se vive bien”, advirtieron.

“Las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une, nos fortalecen, hacen que las distancias se acorten y que la búsqueda del bien colectivo sea una tarea más amena”, reafirmaron.

“Debemos hacer un esfuerzo entre todos, porque los beneficios son para todos; hay que terminar con la eterna bajada de línea, la ausencia de idearios comunes, la falsa creencia de que ellos lo saben todo, y el resto está para acatarlo”, resumieron.

“Estamos viviendo tal vez el tiempo más complejo de esta etapa democrática, el entendimiento debe ser la premisa más buscada, por lo que se impone una mayor concesión; terminar con la grieta es responsabilidad de nuestros gobernantes, en sus manos está zanjar de una vez esta piedra tan grande que nos distancia y nos dificulta el camino”, recalcaron.