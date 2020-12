CARBAJAL PIDIO “DEMOCRATIZAR EN SERIO” EL ESFUERZO CONTRA LA PANDEMIA

“El Gobierno provincial tiene como centro de su propaganda política a la proclama de que juntos saldremos de esta pandemia, pero no hay un sólo representante de la oposición en la mesa del Covid19”, reprochó el jefe de la bancada opositora en la Legislatura formoseña.

“Los funcionarios no escuchan a absolutamente nadie, además el gobernador en soledad toma las decisiones en todo lo relacionado con combatir la pandemia”, detalló al posicionar su mirada.

“Insfran no solo hace odios sordos a la oposición sino también a los intendentes, a todos los jefes comunales les impone el discurso, ninguno tiene participación; ya lo dijo el intendente de Clorinda, cuando advirtió que en soledad está llevando el tema de la pandemia”, amplió.

“Se hace necesario ampliar la integración de la mesa que toma las decisiones, ella debe resumir el verdadero esfuerzo de cada uno de los formoseños, porque de esta forma parece que sólo los funcionarios son los comprometidos con esta batalla”, apreció. "Algún ministro descolgado insiste con que no se hace política con este momento, pero la verdad es que hacen todo lo contrario; la mentira sigue siendo la máxima de esta gestión", refirmó.