Concejal radical apoya a equipos de salud del Estado, junto a enfermeros y colaboradores

En los últimos días, este conocido concejal de Subteniente Perin, viajó hasta Guadalcazar y Lamadrid y, apoyado por pobladores que vivencian la misma generosidad y entrega, atendió a cerca de un centenar de vecinos que necesitaban una respuesta a distintas dolencias físicas.

“La gran mayoría viene por patologías banales, las mismas que suelen inundar las áreas de emergencia de los centros de salud; pero se van con una respuesta satisfactoria, de modo que pueden seguir con un tratamiento concreto para atender el mal que les afecta”, explicó el médico.

“Si bien me instalé en Guadalcazar y Lamadrid, vino gente de Alto Alegre, Bajo Hondo, La Banderita, y otras colonias, algunas cercanas y otras no tantas”, precisó. “El objetivo es apoyar al equipo de salud de cada lugar, sin generar conflictos; la actual estructura oficial es insuficiente”, advirtió

Saucedo, que cumple su mandato como edil por el radicalismo, y tiene una mirada crítica pero constructiva, se ocupó por agradecer “a todo el equipo de salud de Río Muerto, Guadalcázar y Lamadrid por la labor que realizan”.

“Con eso no alcanza, faltan más profesionales, tanto enfermeros como médicos”, insistió.

Quiero hacer un reconocimiento especial al licenciado en Enfermería, Celin Juárez, de Guadalcazar, y a la auxiliar de enfermería, Viviana Pereyra, de Lamadrid; ambos me prestaron su domicilio para hacer atención médica y me apoyaron con la organización”, reconoció.