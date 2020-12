El Gobierno de Formosa admitió que está preparado para conservar y distribuir la vacuna contra el coronavirus  

El jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa, Julio Arroyo, afirmó que “la provincia se encuentra en este momento, con capacidad técnica de refrigeración en condiciones ideales para recibir las primeras dosis de vacunas contra el coronavirus”.

Las primeras 300 mil dosis de la vacuna Sputnik V, provenientes de Rusia, llegaron a la Argentina, mediante un operativo y un vuelo especial de la línea de bandera, organizado por el Estado nacional.

En este marco, Arroyo, destacó que, gracias a un nuevo esfuerzo y una nueva inversión del Gobierno provincial, tal como lo viene haciendo desde principios de la pandemia y emergencia sanitaria “la capacidad instalada, no es solo para conservación de las dosis en el Departamento de Inmunizaciones, sino también en todo lo que es la logística que implicaría distribuir las dosis a todo el territorio a -20º C”.

Explicó que, para cumplir con esta exigencia, a la fecha “contamos con 9 freezers de 400 litros” y que los próximos días “se van a incorporar 15 más. Agregó, que también se cuenta con “3 móviles de traslado, perfectamente equipados, con freezers en su interior, alimentados por baterías de 12 voltios, para dar inicio a la logística de las vacunas”.

“Los 9 freezers ya se encuentran instalados y funcionando, bajo un riguroso y estricto control de temperatura, a través de termómetros digitales específicos para tal fin”, describió. Y añadió, que los 15 más que se van a adquirir en los próximos días, también será instalados en el Departamento de Inmunizaciones, junto a los que ya están en funcionamiento.

Sobre los móviles, precisó que “los 3 se encuentran equipados y disponibles para la demanda que requeriría la distribución de las vacunas” para luego dar inicio a la vacunación intensiva, programada para todas las provincias argentinas, desde el Gobierno Nacional.

La llegada de la vacuna al país, se vive con muchas expectativas por parte de toda la población, como una esperanza para salir de la pandemia que, desde hace un año atrás, mantiene en vilo al mundo entero.

El funcionario reiteró de manera contundente que “a la espera de que lleguen las dosis”, Formosa «cuenta con la capacidad y la infraestructura técnica para la conservación y distribución de la vacuna Sputnik V” y que, además, los vacunadores y todo el equipo de salud, se viene capacitando adecuada y correctamente, en todo lo vinculado a la aplicación.

Finalmente, dejó como mensaje a los formoseños y formoseñas que más allá de la esperanza que “todos tenemos puesta en la vacuna, no debemos olvidar que lo que nos permitió hasta ahora mantener nuestro estatus sanitario, son los cuidados que debemos cumplir cada uno, para nosotros mismos y para cuidar a la vez, a los que nos rodean. Entonces debemos seguir usando barbijo al salir de la casa, manteniendo la distancia de 2 metros con otras personas, no tocarnos la cara (nariz, oído, boca) y lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón, sobre todo al regresar a la casa y antes de tocar nada, que son las medidas básicas”.