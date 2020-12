OLIVERA DESPIDIO EL AÑO SUGIRIENDOLE A GILDO QUE ELIMINE LA GRIETA DE SU AGENDA

El legislador comunal de la oposición trazó un rápido balance de 2020, y, como la gran mayoría, enumeró los efectos de la pandemia sobre la ciudad, rescatando “la fortaleza de las familias formoseñas”, a quienes vio “muchas veces temerosas y precavidas, pero nunca desesperanzadas”.

“Hemos sabido acomodarnos a la nueva realidad, de donde también surgió la enorme capacidad de algunos sectores para ponerse de pie, marcando lo que consideraban un avasallamiento a sus derechos y a sus libertades ante un Gobierno provincial que se plantó para llevar todo por delante, particularmente al sector privado”, evaluó.

“Si algo quedó claro en este período es que nadie tiene nada comprado; como sucede en democracia, los votos se ganan, y para mantenerlos hay que trabajar, conocer a la gente, y no abandonar nunca el ideario de que estamos para servir, no para servirnos”, amplió.

“En este momento quiero reasumir el compromiso de seguir trabajando para los vecinos de la ciudad de Formosa, con quienes he construido una relación muy cercana, basada en la confianza y la cordialidad, pero sobre todo en la responsabilidad que tengo para gestionar las respuestas que necesitan para que su vida sea lo más llevadera posible”, dijo.

“En esta misma línea de pensamiento se hace necesario pedirle al gobernador Insfran que revea su obstinación y tanto capricho, innecesarios e impropios de este tiempo, en el que la sociedad demanda coherencia, entendimiento rápido y maduro”, sostuvo.

“Insfran se peleó con todos, con los gastronómicos, con los propietarios de gimnasios, sigue enfrentado con el intendente Jofrè, vio enemigos en los miles de formoseños que necesitaban ingresar a su tierra; se dedicó a cultivar el enfrentamiento, a profundizar la grieta, y nadie quiere eso”, agregó.

“Le quiero pedir en esta última etapa de su gestión, que se esfuerce por la paz, la amistad y el trato igualitario con los formoseños; el pueblo lo quiere, pero, sobre todo, necesita un gobernante coherente y con los pies sobre la tierra”, redondeó.