UNAF: CUANDO LA INCAPACIDAD EXPONE AL PODER POLITICO, NO HAY PROYECTO POSIBLE

Este modelo de cooptación de las instituciones, aniquilando toda forma de defensa, tiene su origen en la personalidad autoritaria que baja desde las más altas cumbres del poder político formoseño. En los últimos días, una serie de acusaciones contra el rector Augusto César Parmetler, haciéndolo cargo de la no acreditación de la carrera de Contador Público, reafirmó el perpetuo proyecto provincial de quedarse con todo, a cualquier precio, pero, al mismo tiempo, la movida blanqueó la incapacidad de algunos los actores usados para lograr el objetivo.

¿Qué tiene que ver el rector con el futuro de una carrera que depende de una unidad académica constituida con autoridades claramente delineadas, y con roles totalmente definidos, entre ellos gestionar la continuidad o la creación de un ciclo curricular?

Varias agrupaciones universitarias cargaron contra Parmetler, una manera vil de movilizar la realidad que, desde donde se la mire, se hunde por su elemental inconsistencia.

Del otro lado surge la figura de la decana de la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN), Marta Botteron, quien viene subrogando el cargo, tras la desaparición de su titular, Roque Silguero.

En la facultad nadie duda que la mujer es manejada por su hijo, Adrián Muracciole, concejal de la ciudad por el ala gildista, y reconocido bufón del quinto piso, donde brilla la figura del oscuro jefe de Gabinete de Ministros.

En la FAEN el nepotismo es moneda corriente, el nombramiento de parientes inmediatos en altos cargos y con jugosos salarios, muestra otra de las caras del modelo.

Docentes, no docentes, graduados y demás miembros de la comunidad universitaria de la FAEN, exigen legítimamente a la decana Botteron, que informe su plan de trabajo para subsanar el déficit de su gestión, considerado determinante para que la

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) haya rechazado la acreditación de la carrera de Contador Público.

Del mismo modo, no existen registros objetivos que demuestren gestiones de la mujer para que la carrera prosiga en la UNaF, frustrando los proyectos de miles de jóvenes que se preparaban para la cursada en su propia tierra, y hoy deberían buscar otra manera, tal vez alejándose de su ciudad, o acudiendo a una institución privada.

La porfía que se libra en la Casa de Altos Estudios sólo persigue intereses sectoriales, en el medio quedan los sueños de nuestros jóvenes, barridos por la mísera dirigencia local.