GILDO SE APOYA EN LA PANDEMIA, PARA PROMOCIONAR SU DISCURSO DE CAMPAÑA

Este redactor no recuerda una reacción de esta naturaleza de parte de quien gobierna la provincia en sus 25 años de gestión. Gildo le envió una carta de tres fojas a Naidenoff, y apeló a un lenguaje coloquial, extremadamente elemental, y alejado del sesgo altanero y vulgar que suele utilizar. En el texto, se limitó a defender su estrategia sanitaria, desarmando cada propuesta de Naidenoff, muy convencido de sus planes.

En las últimas horas, las redes sociales mostraron publicaciones de los principales colaboradores de Insfran, entre ellos el vicegobernador Solis; el intendente municipal Jofré; el presidente alterno de la Cámara de Diputados, Armando Cabrera; y otros funcionarios de distintos rangos, defendiendo los términos de la carta enviada al senador.

No se trató de reacciones aisladas; las publicaciones respondieron a un mismo formato gráfico, armado con copias de la nota redactada en pdf y enviada a través del correo electrónico que Naidenoff recibió en su cuenta de Gmail.

Gildo fue asesorado hábilmente para encarar esta estrategia comunicacional, el propósito de fondo no fue el senador de la oposición y sus recomendaciones, sino la reafirmación de la política sanitaria provincial para atenuar los efectos de la pandemia. La posterior campaña de circulación que tuvo en sus funcionarios un rol preponderante, fue el paso siguiente, pero el golpe central radicó en el propósito político de máxima: las elecciones legislativas de medio turno de este año. Insfran ya piensa en ese proceso, para lo cual el resultado de la pandemia es clave; por eso no deja pasar una oportunidad sin compararse con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ni en el uso de los mismos adjetivos cuando presenta a Formosa con los mejores indicadores nacionales.

Si la estrategia sanitaria de Formosa es, hasta el momento, las más exitosa del país frente a la pandemia, como lo declaran hasta el hartazgo los funcionarios oficialistas locales, los efectos de la táctica seguramente ubican a la jurisdicción que administra Gildo Insfran como de la más devastadora para un amplísimo sector de la economía que acá se moviliza sin ayuda del Estado.

Y no es una disyuntiva entre vida y economía, como maliciosamente intenta hacer ver el Gobierno provincial, para exhibir a una oposición más interesada en el dinero que en la salud. No será la primera ni la última vez, que el peronismo recurre a este tipo de tácticas, buscando, por un lado, proteger y robustecer su rumbo, y, por el otro, degradar al que no piensa igual.

Si algo dejó plantada la pandemia en todo el mundo en este año de circulación, es que llegó para imponer una nueva cultura social, y que la convivencia con el virus debe constituirse en una practica cotidiana. Por eso el encierro colectivo como fórmula exclusiva, resulta una medida extrema e innecesaria; pueden convivir muchas de las actividades comerciales hoy vedadas con la circulación viral, permitiendo la preservación de miles de puestos de trabajo, con todo lo que ello implica para el circuito económico local.

Si alguien dice que el Gobierno provincial no tiene un interés político en todo esto, miente a sabiendas o lo hace porque cree que puede engañar a algún cándido cuyo fuerte, claramente, no es esta materia.