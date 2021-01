Naidenoff advirtió “el agotamiento de un modelo de control sanitario más policial que científico” 

El senador nacional Luis Naidenoff evaluó la respuesta de Gildo Insfrán a la serie de propuestas que presentara al gobierno el 13 de enero. “Sin perjuicio de poner en valor a la respuesta como un paso de madurez democrática, tenemos visiones diferentes para abordar un mismo objetivo, cuidar la salud, la libertad y la economía de los formoseños”, expresó.

En ese sentido, afirmó que “coincidimos en que el Estado debe organizar los dispositivos para superar la pandemia, pero lo debe hacer intentando que la vida social, económica, cultural se vea lo menos afectada posible, y pueda recuperar su normal desenvolvimiento”.

“Nadie quiere que la Provincia tenga más afectados por la pandemia, de la misma manera no pretendo que más formoseños vean agravados sus padecimientos de salud, la vida social y económica”, sostuvo.

Naidenoff advirtió que “el inconveniente que tenemos en lo cotidiano es que las herramientas instrumentadas generaron un enorme cansancio social, que se ve reflejado en el agotamiento de un modelo de control sanitario más policial que científico. Las imágenes y los relatos del Cincuentenario valen más que mil palabras y nos duelen a todos los formoseños”

“El Gobierno sabe sobre la elevada demanda de atención psicológica en cada centro de aislamiento (CAS y CAP) donde el denominador común son la ansiedad, las alteraciones de estado de ánimo, angustia e insomnio como consecuencia de la política de encierro”, explicó.

“El modelo de aislamiento colectivo en los Centros de Atención Sanitaria es una clara demostración de que el camino elegido es equivocado. Las personas resisten los testeos para evitar la posibilidad del confinamiento, eso todavía no ha expresado su peor rostro y estamos a tiempo de evitarlo”, indicó.

“El aislamiento domiciliario de los casos positivos con síntomas leves o asintomáticos se contempla en todas las provincias del país, conscientes de los costos psicoemocionales de sacar a las personas de su contexto habitual”, agregó.

“El Gobierno debe rever la política de encierro, por irrazonable e inhumana”, sentenció.

“La situación actual no es idéntica a marzo del año pasado, en este tiempo se ha ampliado el conocimiento sobre el virus, se disponen de mayores respuestas y herramientas, y es ese conocimiento el que recomienda evitar los confinamientos innecesarios”, argumentó.

El legislador sostuvo que “no superaremos este momento sin apelar a la responsabilidad de los ciudadanos, como lo expresan desde el Presidente de la República, el Ministro de Salud y todos los Gobernadores del país incentivando el uso de barbijo y distanciamiento social”

“Hay que dejar de instalar las prácticas de un estado tutelar y controlador, es tiempo de confiar en la responsabilidad social individual de los formoseños”, concluyó.