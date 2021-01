NAIDENOFF PIDIO QUE EL CINCUENTENARIO DEJE DE ALOJAR A AFECTADOS CON CORONAVIRUS

El senador nacional, Luis Naidenoff volvió a apelar a la figura del habeas corpus para motorizar un pedido formal vinculado con la policía sanitaria formoseña en cuanto a la pandemia del coronavirus, por lo cual, la jueza Belén López Mace levantó la feria judicial y dictaminará si tiene competencia para resolver la manda de Naidenoff.

“Existe una limitación inconstitucional de la libertad individual y una amenaza a la misma”, consideró el legislador al denunciar la vulneración de derechos humanos fundamentales y de salud en “más de una docena de casos porque no se cumplen con los estándares de salubridad y se alojan a cientos de personas, hombres, mujeres y niños con PCR positivo, con PCR negativo y otras a la espera de resultados, violentando la dignidad humana, la privacidad e intimidad y la salud física y psíquica”.

En su presentación ante el Juzgado Federal 2 de Formosa, también expresó que “la vía del habeas corpus es procedente por un doble orden de razones, el primer motivo es porque, las personas son llevadas a dichos centros sin su consentimiento, en contra de su voluntad o cuanto menos sin hacerle saber que tienen otras opciones, por lo cual constituye sin duda alguna, restricciones a la libertad de las personas que quedan bajo la esfera de la tutela de este remedio procesal”.

“El segundo motivo es que frente a cualquier intento de rechazo de la “internación” en dichos centros se activa la amenaza que en caso de desobediencia serán imputadas en orden al delito del artículo 205 del Código Penal y – en consecuencia – también privadas de su libertad con carácter de cautela penal, lo cual torna a esta acción de habeas corpus como la vía ineludible. Existe una limitación inconstitucional de la libertad individual, pero además existe también una amenaza a dicha libertad para quienes no acepten este régimen carente de toda razonabilidad desde el punto de vista sanitario” apunta la presentación.

Si bien el escrito está presentado en nombre de un determinado grupo de personas, el senador instruyó a sus abogadas para que el pedido de hábeas corpus sea también extendido a todas las demás personas que se encuentran en igual situación en el estadio Cincuentenario.

Naidenoff remarcó que “dicho lugar que no cumple con los estándares mínimos de salubridad e higiene, y a pesar de ello, el Estado Provincial decidió alojar ciento de personas de distintas edades y sexo (bebes, niñas, niños, adolescentes y adultos), algunos de ellos con PCR positivo para COVID -19 y otros a la espera de los resultados o bien con PCR negativo”.

Además, consideró que ese escenario, “sin lugar a dudas, genera una situación de peligro y vulnerabilidad, violentando la dignidad humana, el derecho a privacidad e intimidad, el derecho a la salud física, psíquica y moral, quienes deben compartir un mismo espacio (ya que solo hay divisiones precarias efectuadas con lonas que no otorgan la más mínima privacidad e intimidad a las persona, y tampoco respeta la distancia de 2 metros), un mismo baño, y se debe tolerar y soportar todo tipo de situaciones a causa de una convivencia por más de 14 días con cientos de personas desconocidas”,

“Solicito, se ordene que la Provincia de Formosa se abstenga de alojar de manera compulsiva a las personas Covid positivo y o sus contactos estrechos en los centros de aislamiento, y se disponga que, el aislamiento de personas con COVD 19 positivo o sus contactos estrechos sea llevado a cabo en los domicilios particulares conforme a las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación”, pidió concretamente.

Solicitó también que este hecho sirva de precedente “para proteger a los aislados, quienes se encuentran cumpliendo una cuarentena obligatoria, no están allí en ejercicio de sus funciones, que su accionar como ciudadanos no genere inconvenientes laborales, como tampoco sean informados a sus superiores; que las autoridades a cargo de la contingencia Covid se abstengan de realizar ese tipo de acciones, como de estigmatizar y/ o presionar a los ciudadanos aislados “.

Al cierre de su texto, exigió “un acta de constatación in – situ, para contemplar el estado en el cual se encuentran estas personas, con un trato totalmente discriminatorio y desigual a otros. Oportunamente se disponga las medidas necesarias a fin de corregir las condiciones en que se cumple el confinamiento”.