VIOLENCIA Y REPRESIÓN CONTRA EL PUEBLO DE FORMOSA

• El departamento Ramón Lista, el más alejado a la ciudad capital de la provincia de Formosa, sufre un “Bloqueo Sanitario” debido a la detección de más de 150 casos de Corona Virus. La política sanitaria del Gobierno de la Provincia ante esta situación, es el traslado de las personas a “centros de aislamiento”. Los

traslados se realizan con la policía, muchas veces en horarios nocturnos, sin dar explicaciones ni informar correctamente donde los llevan, en algunos casos en móviles no aptos para traslados; quedan aislados, lejos de sus familias, en plena incertidumbre y, como se demostró en distintas publicaciones y videos que circulan en las redes sociales, en estado de hacinamiento e indefensión.

Ante esta situación, se realizaron varias asambleas convocadas de manera espontánea por los indígenas en sus comunidades, donde se solicitó al Gobierno provincial, la posibilidad de hacer la cuarentena en sus propias comunidades, “en sus lugares de origen”, que la policía no proceda más de noche, que las personas que contraían el virus o eran sospechadas de haberlo contraído, sean tratadas con respeto. Luego de estas solicitudes, el Gobierno provincial habilitó centros en la zona, pero la gente que fue llevada al principio quedó varada en lugares lejanos a los suyos.

• La Localidad de El Chorro, cabecera del departamento Ramón Lista, fue aislada por detección de más de 100 casos positivos a Corona virus, esta localidad alberga un Banco y cajeros electrónicos, no contando con otro cajero en el departamento, más que en la comunidad de EL Potrillo, a 50km al Este de EL Chorro, es decir, que en un radio de aproximadamente 35 km alrededor de esta localidad, la gente quedó sin servicio de cajero donde retirar su dinero. El cajero de El Potrillo pocas veces tiene plata y cuando sale de servicio hay que esperar días a que vuelva funcionar. Prácticamente todo el departamento depende del Banco Formosa de El Chorro y del Banco Formosa de Ingeniero Juárez.

Ante estas situaciones, los indígenas de las comunidades cercanas a María Cristina, decidieron manifestarse y solicitar que el gobierno se haga cargo de trasladar de regreso a “los varados” (ya que no hay transporte público) por haber cumplido la cuarentena o los que están haciendo la misma en los lugares lejanos. Y solicitar, que se operativice un Banco Móvil que llegue a las comunidades lo antes posible.

Ante la ausencia de respuesta, los Wichí se manifestaron en cercanías de María Cristina, siendo víctimas de una brutal represión por parte de la Policía de las Provincia; arrojando un saldo de 15 detenidos, varios heridos, y sembrando miedo, bronca, indignación generalizado en la gente de las comunidades Wichí del departamento Ramón Lista.

• El departamento Matacos, cuya cabecera es Ingeniero Juárez, desde el 31/12/20, también se encuentra bloqueado. La metodología que describimos en los párrafos anteriores, aquí se repiten y agudizan. Como ejemplo, en un caso de confinamiento prolongado, más allá de los 14 días, una mujer Wichí inició una huelga de hambre, esto suscitó el reclamo de sus familiares, quienes querían verla por lo menos a la distancia para darle ánimo, esto derivó en detenciones y represión de manera injustificadas.

Cuando se pierde el diálogo, el respeto y la escucha se hace imposible la construcción justa y fraterna de la sociedad. La autoridad se convierte en autoritarismo que se expresa como sordera, ceguera, soberbia y el total desprecio del otro, no existe verdad fuera de los que oficialmente se dice. El estado que es responsable de la paz, bienestar y protección, se convierte en represor y genera mal estar en la ciudadanía. Desaparecen los derechos y la libertad. Estos modelos solo funcionan con fuerzas represoras.

Es una receta antigua, pero siempre efectiva en salud, trabajar en la prevención, pero esta debe ser propositiva y asegurar en conjunto la idea de cuidarme y cuidar al otro. El no escuchar y el aislamiento total, controlado y organizado por la fuerza policial, desnuda la debilidad del sistema sanitario. Las medidas más que sanitarias son

policiales.

Entendemos que, en estos tiempos de crisis, debemos profundizar la responsabilidad de cuidarnos todos y es el Gobierno quien debe ser el guía de este cuidado, pero esta conducción debe hacerse a través del diálogo, y en este caso desde el diálogo intercultural, como parte indispensable de la prevención y la contención, sobre todo con los sectores más vulnerables y castigados. Este derecho al diálogo está consagrado en el convenio 169 de lo OIT, donde se obliga al estado a la CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA, antes de cualquier medida sanitaria sobre los pueblos Indígenas.

Esta situación de aislamiento fuera de los hogares, se multiplica no sólo en el pueblo Wichí, sino en todo el pueblo de la provincia de Formosa, generando miedo a la consecuencia de ser portador del covid-19.

HAY MAS MIEDO A LAS MEDIDAS SANITARIAS QUE AL VIRUS. Manifestamos nuestra solidaridad con el Pueblo Wichí y todos los que están sufriendo esta situación, compartimos su dolor, nos lastima la injusticia, repudiamos este tipo de metodología represiva y autoritaria.

Pedimos al gobierno que cese la represión y se abra al diálogo con todos los sectores del pueblo. Entendemos que la construcción de una sociedad con iguales derechos para todos, con justicia y en paz, es responsabilidad del gobierno y de todos.

Ofrecemos, nuestra experiencia, credibilidad con los Wichí y compromiso con la sociedad formoseña, para aportar a la reconstrucción, al análisis, a la buena voluntad y a lo que sea necesario, para el buen vivir.