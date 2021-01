LIBERARON A LAS CONCEJALES

Una vez afuera de la institución policial, Neme denunció que “fue una detención política” donde la acusaron de “de instigar al delito, a la manifestación y resistencia a la autoridad”.

“Es una clara persecución política porque a las 14 horas denuncié a Gildo Insfrán y a Abel González porque tienen encerrada gente desde hace más de 20 días. Me emociona que el pueblo esté acá porque no queremos más que nos persigan”, aseveró emocionada, en declaraciones recogidas por FormosaExpress.

Seguidamente indicó que “tengo lesiones en las manos, espalda y pie. La Oficial que me trajo me trató como a un delincuente, no me quisieron dar apellidos. En la primera tuve un tarto digno, no toda la Policía es igual, ellos cumplen órdenes, pero están jugando con la gente porque en esa escuela hay bebés de meses y niños que no los dejan salir del patio”.

“No estoy de acuerdo con la intervención de la provincia, pero si del Poder Judicial porque tienen que poner límites, ellos deben irse. A Insfrán le vamos a ganar en las urnas democráticamente”, lanzó.

En cuanto a la reacción de la gente que se manifestó por su liberación expresó: “no pensaron esto, que estamos con la gente, que esto no es político, no se dan cuenta lo que pasa en los centros. Sigamos hasta las últimas consecuencias”.

Sobre el procedimiento que terminó con el arresto de Neme, Fabián Olivera concejal de la UCR de Formosa, contó que, "estábamos en la vereda, nunca cortamos la calle", cuando comenzó el operativo de detención. “Solo pedimos la liberación de personas que están hace más de 20 días encerradas en la escuela con hisopado negativo”, contó Olivera. Los manifestantes se encontraban frente a la escuela N°18 de Formosa cuando “llegó la policía y nos empezaron a empujar; empujan a la concejal Neme y se la llevaron detenida”, detalló el edil.

No obstante, sobre los protestantes que se manifestaron frente a la comisaria primera, donde estaba la concejal detenida, Olivera aseguró que "es gente común". Y añadió: "Esto nos fortalece porque hay una sociedad harta de un gobernador que se cree dueño de la provincia". Para finalizar, Fabián Olivera afirmó que este clima es usual en la provincia del norte: “Hemos amanecido más de una vez con la camioneta con los vidrios rotos y las ruedas rotas, esto sucedió el año pasado en campaña”.

También fue confirmada la liberación de Ruiz Díaz, la legisladora radical que fue detenida poco antes que su colega.

Mientras las concejales permanecieron encerradas, miles de vecinos se congregaron frente a la sede de la Comisaría Primera, exigiendo la liberación de las mujeres, mientras las redes sociales volaban duros adjetivos contra el Gobierno provincial y la Policía, acusados de actuar con prepotencia y marcada injusticia.