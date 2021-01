El Gobierno relativizó la detención de las concejales, y volvió a ver un trasfondo con objetivos electorales

A través de una conferencia de prensa, de la que participaron el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge González, el ministro de la Comunidad a cargo de la cartera de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez y el médico infectólogo Julián Bibolini, el Gobierno provincial explicó lo ocurrido este jueves en las afueras de la Escuela de Educación Primaria 18, donde funciona un Centro de Alojamiento Preventivo (CAP) para contactos estrechos y que derivó en la detención de tres personas que se manifestaban en la vereda, entre ellas las concejales Gabriela Neme (Bloque “Floro Eleuterio Bogado”) y Celeste Ruiz Díaz (Frente Amplio Formoseño).

Las mujeres fueron detenidas, según pormenorizó el ministro González, por “instigación a cometer delitos, intimidación pública, atentado y resistencia contra la autoridad e infracción al artículo 205 del Código Penal”.

El funcionario señaló, en declaraciones que recogió AGENFOR que al mediodía de este jueves 21 se presentó en el establecimiento escolar la concejal Neme, denunciando supuestas malas condiciones de alojamiento de las personas que allí cumplen el tiempo establecido por la normativa provincial vigente.

Refirió que la edil radicó en ese marco una denuncia en la comisaría Seccional Primera contra el “gobernador de la provincia y el ministro de Gobierno por una serie de delitos que entiende la concejal que se estaban cometiendo en ese ámbito”, denuncia que fue elevada a la Justicia. Con posterioridad, a las 15, se volvió a presentar en el mismo lugar, acompañada de otras personas más, algunos familiares y otros dirigentes de la oposición. Allí realizaron manifestaciones e iniciaron una “actitud de golpear las persianas de las ventanas de esta escuela, como así también de un portón de acceso lateral, sobre calle Moreno”.

Dicha situación provocó molestias y generó “un momento de tensión en el interior de la escuela y entre los vecinos que eran testigos de lo que ocurría”.

Agregó el funcionario que la Policía solicitó el cese de la acción, porque “generaba esta situación incómoda para las personas que cursan la cuarentena en el lugar y lejos de cesar la actividad (…) la edil continuó con esta actitud”, de manera que tras varias intimaciones verbales por parte de los efectivos fue detenida y conducida hasta la Comisaría Seccional Primera.

Luego tomaron la misma actitud la concejal Celeste Ruiz Díaz y otras personas, procediéndose de igual modo a su detención.

SUMARIO DE PREVENCIÓN

En la comisaría se dio inicio al sumario de prevención 26/21 caratulado “instigación a cometer delitos, intimidación pública, atentado y resistencia contra la autoridad e infracción al artículo 205 del Código Penal”, entendiendo el Juzgado de Instrucción y Correccional 2 de la ciudad de Formosa.

Tomadas las actuaciones procesales, ambas concejales, como Natalia Garate, obtuvieron la libertad por parte de la jueza interviniente.

Señaló González que las mujeres fueron revisadas por el forense y por un médico de parte para revisar el examen médico.

INTERESES ELECTORALES

En ese sentido, el ministro González hizo notar que no es la primera vez que se producen este tipo de relatos para la prensa nacional, ya que “estamos en un año electoral y mientras tenemos que hacer tremendos esfuerzos los formoseños para poder juntos cuidar la salud de 640 mil personas, otros buscan intereses de carácter electoral. Eso marca la diferencia, la actitud ante la pandemia”.

El titular de la cartera de Gobierno fue consultado sobre la referencia que realizó la prensa nacional a supuestas represalias hacia Neme por las denuncias que había efectuado. “Nada más alejado de la realidad, hizo una denuncia en la comisaría de Formosa, es decir, tiene la absoluta libertad como siempre tuvo cualquier ciudadano formoseño en realizar cuanta denuncia quiere”, respondió.

“Esa es la generación de un relato para impactar después en una campaña mediática como la que estamos viviendo en este momento” marcó el funcionario.

En ese sentido, advirtió que “ante la carencia de argumentos políticos para demostrar la valía en estos momentos, se echa mano de este tipo de recursos que hablan por sí solos de las personas”.

“Nosotros tenemos muy claro que este momento tan particular y especial que vive el mundo entero, la Argentina y le región, no nos permite dedicarnos a hacer política electoral. Tenemos que hacer política sanitaria”, manifestó categórico.