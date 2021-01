OLIVERA: “LLEGO LA HORA DE QUE INSFRAN CONFIRME SU CONFIANZA EN EL FORMOSEÑO”

“La coherencia ha caracterizado a Insfran desde siempre; entonces es necesario que esta vez, más que nunca, apele a esa parte de su personalidad, tan mentada y reconocida, y ponga a prueba su confianza en los formoseños”, redondeó.

“Nosotros no comulgamos con una premisa tan rebuscada, y muchas veces sólo aplicada en el discurso, nosotros creemos en las ideas que se enriquecen con el aporte de todos, y la participación colectiva posterior para celebrar los beneficios logrados”, agregó.

“En Formosa hay tanto temor, como esperanza y responsabilidad en su vecindario; ¿Por qué no confiar entonces en que la gente cumplirá los protocolos en su propio hogar hasta derrotar al virus?” interrogó.

“Lo que se vive a diario en los centros de recuperación es horrible, nadie se merece una rehabilitación en estas condiciones; nadie está en contra de la política sanitaria formoseña, lo que muchos reprochamos es la manera en que se instrumenta el plan, donde la agresividad policial y la precaria estructura golpean con dureza a los cientos de formoseños que pelean por recuperarse”, advirtió.

“Por eso creo que una alternativa viable es la recuperación en los hogares; tanta confianza le tiene Insfran a los formoseños, entonces que lo demuestre, y no se quede en un mero discurso”, reafirmó.