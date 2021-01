CON AGENDA ULTRA SECRETA, EL SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS VIENE A FORMOSA

Pietragalla podría viajar una vez que cumpla con el hisopado negativo que requiere la provincia para abrir sus fronteras a los visitantes. No se descarta que lo haga acompañado de funcionarios del Ministerio de Salud, además del presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Juan Manuel Irrazábal. La fecha de la visita y la agenda precisa, sin embargo, aún no están confirmadas y en el Gobierno no quisieron brindar mayores detalles.

Hasta ahora, en el Gobierno hicieron silencio sobre la crisis que atraviesa Insfrán. Ni Alberto Fernández -que alguna vez calificó al gobernador como "uno de los mejores políticos y personas"-ni sus funcionarios se pronunciaron sobre la situación que se vive en Formosa, en donde pesan denuncias de violación a los Derechos Humanos por las presuntas condiciones de hacinamiento y maltrato en los centros de aislamiento de los casos sospechosos de Covid.

"Hemos invitado formalmente a Pietragalla, y al presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Juan Manuel Irrazábal, a que visiten personalmente Formosa a fin de que observen por sí mismos la estrategia sanitaria implementada en nuestro territorio", publicó Insfrán en Facebook.

"La oposición nacional, provincial y sus medios de comunicación afines han desplegado nuevamente una falaz campaña contra Formosa. No tenemos absolutamente nada que ocultar", agregó.

En los últimos días, se aceleraron las altas de los formoseños alojados en los distintos centros de aislamiento, lo cual generó una inmediata y casi unánime reacción: quieren mostrar condiciones más oxigenadas, organizadas, y con menos situaciones de rechazos al armado de vigilancia sanitario, como viene ocurriendo en las ultimas horas.