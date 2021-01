Como se especulaba, Pietragalla protegió a Gildo y justifico el sometimiento sanitario

En el marco de su visita a Formosa a raíz de las denuncias de “hacinamiento” y tratos inhumanos en los centros de aislamiento de Formosa, Horacio Pietragalla afirmó que en su recorrida no vio “violaciones sistemáticas a los derechos humanos”. “No hay centros de aislamiento clandestinos en Formosa, es casi un chiste hablar de eso”, dijo el secretario de la Nación, en defensa del gobierno de Gildo Insfrán.

“No hay centros clandestinos de detención en la provincia de Formosa y no se violan sistemáticamente los derechos humanos. No hay delitos de lesa humanidad en Formosa”, insistió Pietragalla, más allá de haber recibido los reclamos de referentes de la oposición en ese sentido.

Sin embargo, las denuncias se multiplicaron en la última semana. Por ejemplo, este miércoles un hombre, que se cansó de que no le otorgaran el alta a pesar de contar con dos hisopados negativos, se escapó de un centro de aislamiento y se atrincheró en su casa para darle visibilidad a su situación. “Estaba en un lugar con más de 50 personas, entre esos niños y mayores, con cuatro duchas y cuatro inodoros. Lo único que pedía era que una hora al día nos den un tiempo para que la gente salga y camine en el patio. En el centro de aislamiento donde yo estaba eran todos negativos”, explicó Gerardo, graficando las condiciones a las que se encontraba sometido.

Ante las grandes diferencias entre lo que manifiestan las personas aisladas y la versión del gobierno provincial, un periodista le remarcó a Pietragalla que forma parte del mismo espacio que Insfrán. “Ser parte del mismo partido político es parte de ser un Estado democrático, son las reglas del juego. Nuestro rol como Secretaría de Derechos Humanos es no asistir solamente a los del mismo partido político. Tuvimos aportes a todas las provincias, sean opositores o de nuestro partido político, no hacemos diferencias”, se defendió el secretario.

“Lo vivimos con el Gobierno nacional cuando tomó decisiones en el marco de la pandemia y hubo un sector de la sociedad que se manifestó en contra. Pasó en cada una de las provincias que tomaron medidas que resguardan la salud de la mayoría por encima de todas las cosas. Tiene una intencionalidad política”, acusó Pietragalla.

“Nadie se quejó de la comida, del trato de las personas que están a cargo. Sí hubo reclamos puntuales, donde no se les explicó con más detalle sobre los procesos de hisopado y vacunación. La idea es que haya más diálogo”, dijo ante la consulta de otro cronista, quien le aseguró que el gobierno de Insfrán había modificado las condiciones en los centros de aislamiento horas antes de su arribo a la provincia.

“El tema de la violencia institucional y algunas quejas que hemos escuchado sobre el rol de las fuerzas son recomendaciones que ya hice y ya tuvieron respuesta. El compromiso que asumimos con Insfrán es formar a todas las fuerzas de seguridad de la provincia en manos de la Secretaría de DDHH de la Nación”, agregó el secretario de Derechos Humanos, quien se comprometió a presentar un informe detallado tras su recorrida por la provincia.

Anteriormente, Pietragalla se había reunido con la concejala Gabriela Neme, que junto a su colega Celeste Ruiz Díaz había sido detenida la semana pasada luego de que denunciaran al gobernador.

En declaraciones periodísticas, Neme afirmó: “Fui como vocera de los derechos humanos de los formoseños, no como política. Se sorprendió por algunos datos que le comentamos y que no conocía, como que yo tenía 4 causas penales abiertas por mi detención. Conversamos sobre las condiciones inhumanas de algunos de los centros de aislamiento y de cómo se vulnera la dignidad de las personas en escuelas como la 224, donde muchas personas hacinadas tienen que pedir turno para ir al baño en un grupo de WhatsApp y no las dejan salir ni a un patio interno a caminar un rato”.

Neme contó que se consiguió que las personas retenidas aún con el resultado de varios hisopados negativos pudieran dejar los centros de aislamiento. “Se comprometió a un seguimiento de la situación y a elevarle recomendaciones a Insfrán. Le planteamos lo mal que la están pasando los pueblos originarios y también el grave problema que atraviesa la ciudad de Clorinda, aislada hace 150 días”, detalló.

Más tarde, el secretario de Derechos Humanos se reunió con una delegación de dirigentes políticos de la oposición, encabezados por el diputado nacional Ricardo Buryaile, del PRO. El legislador, en un contacto telefónico con este medio, aseguró que se le planteó que “el pueblo formoseño no quiere seguir con este sistema de cuarentena que viola los derechos individuales, pero sí preservar la salud de la gente aislada en sus domicilios”.

Y agregó: “También le hicimos conocer la grave situación que atraviesa la provincia con los comercios cerrados, con el sector privado sufriendo. No tenemos vuelos, no tenemos colectivos, solamente la gente puede trasladarse si tiene un vehículo. No se puede salir de la provincia si uno lo desea. Este sistema no va más. Queremos una Formosa integrada al país”.

También los organismos de derechos humanos como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el equipo de la ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen) estuvieron con la delegación gubernamental, que también integran la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Andrea Pochak; el director nacional de Protección de Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Leonardo Gorbacz, y el subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud, Alejandro Costa.

Después de escuchar todas esas denuncias, Pietragalla igual defendió la gestión de Insfrán.