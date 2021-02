Hartos de los cortes de luz, vecinos de Ibarreta se organizan y no descartan una movilización callejera

“El viernes tuvimos cortes intermitentes durante gran parte del día, e incluso entre la tarde y la noche, gran parte del pueblo permaneció a oscuras durante casi cinco horas”, describió un vecino que vive muy cerca de la principal avenida del lugar.

“Este es un escenario que viene repitiéndose con mucha frecuencia en esta temporada, pero que no dista mucho de lo que vivimos los ibarretenses durante todo el año”, redondeó.

Un jubilado planteó que “el fondo de la situación hay que buscarlo en una infraestructura energética antigua y, por lo tanto, extremadamente precaria, incapaz hoy de dar respuestas elementales a una Ibarreta que no para de crecer”.

“Todo es viejo; con sólo recorrer el tendido eléctrico y observar las columnas que transportan el tendido, los cables mismos en muchos sectores ya no tienen su forro con el peligro que ello representa; un cuadro muy parecido se da con los transformadores, que lucen precarios y abandonados, y liberando sus peligrosos químicos”, describió el anciano que se presentó como jubilado de Vialidad.

Entre las quejas recogidas por este medio, durante una recorrida efectuada en las últimas horas por distintos barrios de Ibarreta, muchas apuntaron al intendente municipal Adán Jarzinsky, al que identificaron como un actor de reparto en una situación que afecta profundamente a los vecinos en sus propios hogares y a comerciantes que necesitan de un servicio eficiente para conservar frescos sus productos.

“El intendente no gestiona, no reclama, tiene miedo de levantar su voz para defender al pueblo que lo votó, se lo ve activo cuando de defender al gobernador se trata, pero para ocuparse de los problemas de la población recula”, observó una mujer, mientras descansaba junto al lago, después de dar vueltas con su vieja bicicleta.

REFSA, la prestataria estatal del servicio de energía eléctrica es considerada altamente eficiente por sus administradores, pero también varias veces millonarias por la oposición de la provincia. Ninguno de estos aspectos parece reflejarse en un pueblo considerado muy cercano al Gobierno provincial y al líder político de la provincia.

Entre susurros por ahora, vecinos analizan una movilización por las calles de la localidad, incluyendo una parada frente a la Intendencia para entregar un petitorio al jefe comunal, intentando visibilizar una realidad que golpea a miles, pero que mantiene inmóvil a quien debe buscar las respuestas institucionales.

Los últimos hechos públicos en la provincia parecen haberse extendido con fuerza, y ya comienzan a mostrar cuan hondo llegaron los efectos de los reclamos públicos y mediáticos, incluso prescindiendo del estímulo político. La marcha atrás dada por el Gobierno provincial con una política sanitaria sostenida en base al sometimiento, el miedo y el discurso engañoso, se presenta ahora en Formosa como una reveladora, pero fresca herramienta para ser usada ante el avasallamiento y la injusticia.