Promueven un perdón colectivo para sancionados por incumplir el protocolo de la pandemia

“El encuadre podría darse dentro de las facultades que la Constitución otorga al Poder Legislativo, artículo 120, Inc. 9, o en su defecto en la potestad de fijar indultos que posee el Poder Ejecutivo Provincial en su artículo 142, Inc. 17, en cuyo caso debería ser a través de un proyecto de declaración”, consideró.

“Necesitamos recuperar la paz social en Formosa y en la práctica la imposición de Fase 1 es de imposible cumplimiento pues de hecho no se aplica, sería atinado y al mismo tiempo una muestra de tolerancia política que debe partir del gobierno que es el único responsable de hacerlo; que se levante esta restricción y sea reemplazada con medidas más compatibles con conceptos científico-epidemiológicos inteligentes y protocolos compatibles con el desarrollo de la actividad económico-comercial y laboral; es fácil, solo se trata de reemplazar la brutalidad y las balas de goma por inteligencia, imaginación y tolerancia”, apreció.

“Y en ese contexto de tolerancia y racionalidad debemos buscar los instrumentos que nos permitan dejar sin efecto aquellas sanciones que se impusieron arbitrariamente durante una etapa muy difícil y conflictiva para los formoseños, que inclusive puede sugerirse que se hagan extensivas a las comunas de nuestro interior provincial”, propuso.

Por otra parte, destacó que “el cobro de estas multas es imposible pues la gente o está quebrada o directamente ya cerró su negocio y la alternativa de que cumpla arresto efectivo es también imposible de ejecutar pues la provincia no tiene infraestructura edilicia necesaria para albergar semejante cantidad de detenidos que de hacerlo terminarían hacinados, lo cual está totalmente contraindicado”, dijo Carbajal. “En fin, solo se trata de poner un poco de buena de sentido común y buena voluntad para convocar a los sectores involucrados y afectados para sentarse a dialogar”, apreció.