Autoconvocados pide suspender presencialidad por aumento de contagios en los pueblos

Docentes Autoconvocados exigió que el Gobierno de “manera inmediata” finalice en todo el territorio provincial las variables de presencialidad que están aplicando, y pidió que “garantice la virtualidad, con los recursos tecnológicos necesarios y el acceso a una internet de calidad”.

“Formosa y Clorinda comenzaron el ciclo lectivo en modo virtual ante el aumento de contagios, mientras el resto de las localidades empezó el cursado con presencialidad y/o de manera bimodal; sin embargo, esta semana los datos del propio Consejo Covid, nos muestran un importante aumento de personas afectadas no solo en la Capital y la segunda ciudad sino, además, en localidades del interior provincial que hasta la fecha no tuvieron casos reconocidos”, manifestó Nilda Beatriz Patiño, titular de la organización sindical a través de un parte de prensa, preocupada por el crecimiento de casos, la aparición de docentes infectados y la confusión respecto a qué hacer ante cada caso.

“El compromiso de docentes y personal directivo al frente de las escuelas es ponderable, pero se pone en riesgo no solamente su salud sino la salud de toda la institución y de sus propias familias”, justificó. “No queremos que en Formosa tengamos víctimas fatales en las escuelas, como ya sucedió en Jujuy, y Baradero (Buenos Aires)”, ejemplificó.

“Las noticias que nos llegan desde las escuelas del interior y los relatos de contagios nos dan la razón cuando por nota al gobernador Insfrán, fechada el 12 de febrero, advertíamos lo que podía pasar, y en 10 puntos solicitábamos las acciones que permitirían las soluciones que hoy no existen”, advirtió.

“Respecto a la vacunación, factor fundamental para la presencialidad, pudimos comprobar que tales listados excluyeron a números colegas al frente de alumnos como tutores, psicopedagogos, docentes y administrativos de escuelas y del propio ministerio. Entendemos que todos somos una gran burbuja que interactúa todo el tiempo; por lo que no se entiende porque razón objetiva fueron descartados de esos listados. Todos debemos vacunados sin ninguna discriminación”, enfatizó la sindicalista.

Para Patiño, “las condiciones sanitarias no son las mejores en los establecimientos escolares donde en muchos casos faltan elementos de higiene, las aulas no tienen ventilación, los baños no son suficientes ni adecuados. Por Ejemplo, en la mayoría de los establecimientos educativos - excepto, seguramente los recién inaugurados - no están designados los auxiliares tan necesarios en escuelas, jardines y colegios, nunca se proveyó de los insumos en cantidad necesaria de papeles, tintas, elementos de sanitización y limpieza. Y comenzaron las clases virtuales sin que muchos docentes -incluidos los alumnos tengan de manera universal conectividad y soportes tecnológicos gratuitos para la totalidad”, agregó.

“Desde el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 se debe suspender la presencialidad ahora hasta que bajen los casos, se vacune a la totalidad (en sus dos dosis) y se organice la cuestión de la seguridad sanitaria”, exigió Patiño. “Este es el momento que el Ministerio de Educación se junte para conversar y empezar a solucionar los inconvenientes y no que en cada crisis sanitaria estemos en este mismo lugar dejándonos con la sospecha que no hay plan alguno”, insistió.