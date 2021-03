OLIVERA: “EL CAPRICHO DE INSFRAN VA A SEGUIR SUMANDO REBELDIAS”

“En un año de pandemia, el gobernador no aprendió nada, sigue creyendo que el status sanitario tiene que ver exclusivamente con el encierro de los vecinos, no se detuvo a pensar que hubo un proceso que permitió a los formoseños aprender a cuidarse, ni a reflexionar sobre los brutales males que generó, muchos de ellos irreversibles”, dijo el legislador municipal.

“Volver a la fase 1 fue una mala decisión política, todo el país se lo hizo saber, lo sigue haciendo”, refutó. “No dejan de surgir actividades económicas desde donde le recriminan la pésima determinación; existe un criterio casi unánime de poder encarar distintas ocupaciones, apelando a un protocolo, con el que se reducen ostensiblemente las posibilidades de contraer este virus”, agregó.

“El gobernador no escucha a nadie, apela a su criterio, que claramente ya no se corresponde con los actuales tiempos, y, entonces, los resultados, son nefastos para la sociedad. Muchos comercios decidieron rechazar los términos de esta fase, porque se vieron atrapados entre el hambre o respetar a un gobernante que a todas luces viene a contramarcha de lo que ocurre en todas partes”, consideró.

“Hace una semana, las autoridades prometieron un paquete de ayuda para el sector privado, pero nada de eso surgió; del mismo modo que insistieron con el viejo relato del dialogo para consensuar soluciones, lo que, tampoco sobrevino; la mentira de siempre, la gente ya no cree nada y apela a su propia receta para no caer en el abismo económico”, aseguró.

Para Olivera, “Insfran vive otra realidad, su agenda es exclusivamente política; mandó a todos sus oficiales a cargar contra un medio de comunicación porteño, acusándolo de mentir sus informes; prácticamente hizo una cuestión de Estado el rechazo contra TN, mientras los formoseños tienen otras prioridades”, rescató.

“Por eso, por el capricho de un gobernante que hace tiempo marcha a contrapelo de la realidad, siguen apareciendo reacciones de rebeldía en Formosa”, redondeó.