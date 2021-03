Encuentran una espléndida escuela pública en medio del monte formoseño

Está ubicada en la ignota y casi despoblada Colonia Km 210 NRB, próxima a las localidades de El Colorado y Villa Dos Trece, en el Departamento Pirané, por la ruta provincial 3 y a unos 165 Km de la capital de la provincia; luce casi completamente tapada por la vegetación que naturalmente la invadió en los últimos cinco años, el lustro exacto de vida que tiene este esplendido establecimiento, construido para el dictado de clases oficiales públicas, pero que aun espera la visita respectiva para ser inaugurada.

No va nadie, no tiene alumnos, está en el campo. Esto es así porque lo que se privilegia es la cartelización de la obra pública, no la necesidad de la gente. El tema es hacer la escuela para generar algunas monedillas.

En la provincia de Santa Cruz se hacían caminos que no llevaban a ninguna parte, acá se construyen escuelas para matizar los techos azules con el verde del campo.

Un derruido cartel ilustra: Escuela 54, vivienda de servicios, polideportivo. KM 210 NRB. Dos aulas, dirección, SUM, cocinas, despensa, vivienda, baños, puente acceso, playón polideportivo. 425,78m2. Superficie playón 510 m2.

El Gobierno de Formosa dio inicio este martes 2 al ciclo lectivo 2021

inaugurando tres nuevas escuelas con las que se completan 1.389 unidades educativas construidas en todo el territorio provincial, 15 de ellas inauguradas durante el 2020, en plena pandemia.

Un claro ejemplo de que no existen prioridades, ni planificaciones, la agenda se establece mirando las inversiones, porque lo único que importa es el dividendo que arroja este tipo de actividad. Tal vez el criterio oficial para justificar la edificación escolar, fue atraer a las familias al campo a partir de la disponibilidad del cómodo edificio, aunque en los primeros cinco años el ardid no parece estar funcionando. Del otro lado, muchos formoseños inscriptos en el IPV en espera de su vivienda bien podrían interrogarse bajo este parámetro: ¿Cuántas casas podrían haberse construido con el dinero que demando esta escuela que hoy no le sirve a nadie, y no para de deteriorarse en medio de la nada?