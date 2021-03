Olivera: “La crisis del transporte no se soluciona aumentando el valor del boleto”

El concejal Fabián Olivera volvió a reclamar hoy una decisión política desde el más alto nivel de la conducción institucional para detener la caída del servicio urbano de pasajeros en la ciudad, y exigió duplicar el monto del subsidio provincial que recibe en la actualidad la prestataria.

“El presidente Fernández y el gobernador Insfran prometieron solucionar el problema del transporte, y no solo que no lo consiguieron, sino que, en todo este tiempo, una prestación esencial para los formoseños ha caído notablemente, en todos los aspectos”, planteó el legislador radical.

“Con el aumento del precio del boleto no se soluciona la crisis”, apreció, muy seguro, tras analizar la presentación efectuada en las últimas horas por la empresa Crucero del Sur, cuyos propietarios pidieron llevar el precio del ticket a 60 pesos.

“Nación y Provincia tienen la obligación política, social y económica de resolver el servicio más popular y elemental de la ciudad”, reafirmó, en respaldo de una empresa donde trabajan unas 220 personas, con un sueldo promedio de 60 mil pesos para cada uno de ellos.

“La firma hoy se desenvuelve con el 30 por ciento de su capacidad, realizando menos cortes, debido a las duras restricciones impuestas por las autoridades por la pandemia”, dijo, al describir el duro escenario operativo de la firma misionera.”

“Gildo Insfran tiene que dejar de lado su mezquindad política, y entender que confirmando el subsidio provincial cada tres meses solo precariza la relación con la empresa, y deja un pésimo antecedente para quienes alguna vez puedan ser convocados a prestar el servicio en la ciudad”, evaluó.

La provincia de Formosa otorga un subsidio mensual de 20 millones de pesos para el transporte urbano de pasajeros, mediante un decreto que renueva cada tres meses.

“La provincia tiene, por lo menos, que duplicar el subsidio mensual, y a través de un decreto asegurar el beneficio por varios años, actualizando los fondos, de modo que no pierda consistencia en el escenario económico tan cambiante que existe en el país”, redondeó.