OLIVERA: "GILDO DEBE RECETEAR SU AGENDA Y ABANDONAR EL FOMENTO DE LA GRIETA"

El gobernador debe abandonar su personalidad conservadora, y apelar a la creatividad para administrar; siempre está molesto, y predispuesto a mantener la grieta que su espacio político generó, aunque en los últimos meses, aumentó esa muestra de rechazo hacia el que piensa distinto.

Un territorio tan beneficiado por la naturaleza, con recursos extraordinarios no puede ser administrado con tanta torpeza; en Formosa se mantiene el discurso de los últimos 20 años, y el único ideario es la obra pública, a partir de los recursos federales, aunque el gobernador no para de hablar de recursos provinciales, en una clara muestra de cómo tergiversa los conceptos para instalar verdades a medias, como conceptos absolutos.

Lógicamente que este tipo de actitudes recibirá siempre el rechazo de quienes comprenden el contexto y no están dispuestos a vivir bajo este tipo de engaños; por eso reafirmo que Insfran debe abandonar su torpeza en el manejo de la cosa pública, y olvidarse de fomentar la grieta.

La máquina de generar mantener pobres ya no funciona en nuestra sociedad, pero el gobernador parece que no se dio cuenta y persiste con su charlatanería anticuada, comprensible en un anciano, pero impropio de un gobernante.

Le propongo rever la agenda; la prioridad no puede seguir siendo la grieta, y las infantiles campañas mediáticas contra algunos medios de comunicación, a quienes enfrenta usando todos los recursos humanos y materiales del Estado. El enemigo no es quien piensa distinto, su prioridad deben ser salud, educación, transporte y vivienda.

Los índices en estas materias son terribles. Formosa tiene los médicos peores pagos del país; los hospitales de la provincia no cuentan con una infraestructura mínima para dar respuestas a las patologías más corrientes; la falta de medicamentos es un fantasma que siempre sobrevuela en la población que se enferma, y ni hablar de los crónicos, cuyas visitas al IASEP son tan frecuentes como lamentables.

Los jóvenes siguen abandonando su tierra en busca de trabajo y de libertad para desarrollar una vida normal; esto de depender del Estado, como esquema político para que la sociedad crezca solo hasta la altura de sus bolsillos no puede seguir más; esta brutal persecución de las actividades privadas resume la torpeza de Gildo; miles de formoseños no quieren depender del Estado para sobrevivir, sólo exigen libertad para trabajar, como ocurre en cualquier lugar del país, y del mundo.

Las viviendas se caen por falta de mantenimiento, los módulos se entregan a amigos o directamente no se distribuyen, una conducta increíble, teniendo en cuenta la extraordinaria demanda que existe, con miles de familias que viven muy por debajo de la línea de la pobreza, y viviendo en condiciones infrahumanas.

El escenario del transporte no es ajeno a este esquema: un subsidio provincial escaso, que debe ser renovado cada tres meses mediante un decreto, sintetiza la necesidad de un control político personalizado que tiene el gobernador. Nadie querrá invertir acá ante semejante precariedad; la enemistad política que mantiene con el intendente es pagada con angustia, malestar y tristeza por quienes todos los días deben subir a un colectivo para ir a trabajar o para hacer sus compras, entre muchas otras actividades.

Si realmente ama a la provincia, Insfran debe cambiar su agenda, o preparar un rápido retiro, porque el escenario actual muestra a un gobernante sin timón, alejado de la realidad, y profundizando la pobreza y el enfrentamiento.