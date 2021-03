AUTOCONVOCADOS DENUNCIÓ QUE EN LA EPET 7 DEJARON PODRIRSE LECHE Y OTROS ALIMENTOS

“Mientras el gobernador anuncia como gran logro de su gestión los miles de millones de pesos invertidos en alimentos para los chicos y jóvenes, en esta EPET del Circuito 5 sus autoridades desconocieron su política”, reflexionó la activa sindicalista.

“En 2020 debimos hacer presentaciones escritas para que procedan a entregar los paquetes de leche y no diluirla y entregar leche aguada en botellas de vidrio; resulta evidente que goza de protección de la Dirección de Técnica, del propio ministro y de otros funcionarios, porque son numerosas las denuncias por varias cuestiones económicas y financieras sin resultados hasta hoy, ero, esta acción es imperdonable”, advirtió Patiño.

“En una comunidad con necesidades, pedir 1.400 pesos para la inscripción y el seguro, y no repartir alimentos que hoy deben ser desechados, por lo menos es un acto de perversión”, opinó.

“Nada puede ser peor en este momento de crisis sanitaria y económica que nuestros alumnos se queden sin su merienda o su desayuno por la decisión criminal de esa directora; sin embargo, una cosa es segura, todos los funcionarios que la apañan son responsables y cómplices de dejar a esos niños y jóvenes sin un alimento que el Estado provincial y nacional destinó para ellos”, amplió.

“Haremos nueva presentación administrativa, y si no tenemos respuestas nos presentaremos a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, a la Defensoría de Menores, y a la Coordinación de Cooperadoras Escolares”, adelantó la gremialista.