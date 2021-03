CARBAJAL: “UN PLAN DE VACUNACION SERIO PUDO EVITAR LA MUERTE DEL MEDICO SERVIAN” 

“El mejor homenaje que le pudieron haber hecho al doctor Enrique Servián es vacunar como se debe; muy probablemente hoy el Centro de Salud del barrio Toba de Clorinda no hubiera cambiado de nombre si este gobierno trabajaba en serio, priorizando la vacuna como se hace en los lugares ordenados y responsables: inoculando a su población por la edad de quienes se desempeñan en las tareas esenciales”, consideró el jefe de la bancada opositora en la Legislatura provincial de Formosa.

“Insfran les debe a todos los formoseños, el armado de un sistema de vacunación transparente, y no priorizar al punteraje, a los amigos y a los pendejos; el mejor homenaje a ese homenaje a ese médico de la segunda ciudad es que se vacune principalmente al personal de la salud que es el que vamos a necesitar cuando arrecien los casos”, redondeó.

“En las últimas horas trascendió que a un muy reconocido profesional de la salud de la localidad de Villa 213, le negaron la vacuna, pese a tratarse de una persona con más de 60 años de edad, la mitad de los cuales los viene dedicando como médico en el hospital del pueblo”, contó.

“El Dr. Carlos Ramírez (FOTO), un hombre muy querido, comprometido y reconocido por su comunidad está haciendo una huelga, molesto porque el sistema sanitario de Formosa no lo tiene entre sus prioridades en la lucha contra el coronavirus”, dijo Carbajal.

“Le diría que, pese a este estado de cosas, no se haga problema; después cuando muera, el hospital del pueblo llevara su nombre seguramente”, ironizó.

“En el colorado, se trajeron 40 dosis de vacunas, con las que vacunaron a 28 policías, a 10 personas del hospital, y las dos restantes no se sabe dónde fueron a parar; en las redes todos saben que en esta ciudad hay ciudadanos VIP que, lógicamente, forman parte del Gobierno provincial”, especuló.

Ante este escenario, Carbajal, reclamó la urgente implementación de un “programa de vacunación contra el coronavirus, respaldado por la transparencia, su carácter público y con respaldo científico”, porque representan “los estándares más valiosos y lógicos”.

Para el legislador, el plan que se usa ahora, está “basado en priorizar a la Policía, porque los uniformados representan el respaldo de un Estado policiaco que defiende todas las barbaridades del gobernador Insfran”.