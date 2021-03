Gastronómicos denuncian enseñamiento contra el sector y confirman la apertura diaria

“Repudiamos de manera determinante el amedrentamiento registrado durante los operativos realizados por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Usuario en conjunto con la Policía de Formosa, en la noche de ayer. Todos los locales gastronómicos que se encontraban con atención al público con mesas, a modo de protesta, fueron visitados”, planteó la organización en un comunicado firmado por sus principales dirigentes, Matías Javier Orozco y Carola Golabek

“Negamos que durante los mismos se haya amenazado o violentado de manera alguna a los inspectores que acudieron a los locales gastronómicos inspeccionados, y ratificamos de manera firme que los propietarios y empleados se encuentran ejerciendo hace casi 20 días el derecho a la protesta, el cual es constitucional y está amparado por la ley de la Nación”, acotó.

Informó, además, que presentará los correspondientes descargos ante organismos oficiales, dentro del plazo de5 días hábiles, y consideró que “cualquier medida realizada de manera anticipada será considerada un gesto de arbitrariedad por parte de las autoridades”.

Los gastronómicos consideraron que “la imputación por violar al artículo 5 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que se nos atribuye, constituye una decisión del todo arbitraria, debido a que de ninguna manera los gastronómicos estamos poniendo en peligro la salud de nuestros clientes y de la ciudadanía, como se señala; al contrario, trabajamos cumpliendo a rajatabla los protocolos sanitarios que el mismo Consejo de Atención Integral de Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” ha autorizado debidamente”.

En ese plano, la organización denunció “una desigualdad y cierto ensañamiento en contra de los gastronómicos, ya que otros sectores comerciales fueron autorizados a trabajar todos los días de la semana, mientras que bares y restaurantes están limitados a hacerlo únicamente tres días”, por lo que pidió que esta situación “sea expuesta y tratada en las mesas del Consejo”.

Reafirmó, también la decisión de mantener la apertura de bares y restaurantes a modo de protesta, cumpliendo “de manera rigurosa los protocolos sanitarios, como siempre lo hicimos hasta que seamos escuchados”, al tiempo que reclamó ser convocada “a una reunión para destrabar este conflicto”.

Por otra parte, invitó a familiares, amigos y queridos clientes a acercarse a sus locales favoritos para apoyar la lucha, y estableció un compromiso en “extremar los cuidados, como desde el primer día, para no poner en riesgo la salud de nadie”.

Tras asegurar que “los gastronómicos estamos más unidos que nunca”, remarcando que sólo piden trabajar, consideraron que el virus “circula todos los días, y no de lunes a jueves como quieren hacernos creer. Si podemos trabajar de viernes a domingo, podemos hacerlo toda la semana, cumpliendo los protocolos. La prueba piloto ha sido superada hace meses, y constituye un acto hipócrita no permitirnos abrir al público todos los días, como reclamamos hace meses”, advirtieron, por último.