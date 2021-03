CARBAJAL: “TUVIERON TIEMPO DE SOBRA PARA VACUNAR A SERVIAN, PERO PRIORIZARON A LA POLICIA”

“Yo no ofendí a nadie, mucho menos al fallecido Dr. Servían; el Gobierno de la provincia decidió vacunar a las fuerzas de seguridad que necesitaba para reforzar el sistema policiaco que impera con esta administración, y ahora atiende la pandemia, en lugar del personal de salud”, dijo el legislador radical, al replicar a la legisladora justicialista quien acusó al hombre de El Colorado de pretender “denostar el plan de vacunación de Formosa”.

“El mejor homenaje que le pudieron haber hecho al doctor Enrique Servián es vacunar como se debe; muy probablemente hoy el Centro de Salud del barrio Toba de Clorinda no hubiera cambiado de nombre si este gobierno trabajaba en serio, priorizando la vacuna como se hace en los lugares ordenados y responsables: inoculando a su población por la edad de quienes se desempeñan en las tareas esenciales”, insistió el jefe de la bancada opositora en la Legislatura provincial de Formosa.

Siguiendo la línea criticada por la diputada oficialista, Carbajal sostuvo que “la excusa ahora es que las vacunas eran para personas menores de 60 años; el mismo guion que se distribuyó hace pocos días para intentar calmar el clima en Villa 213 con el Dr. Ramírez, donde ante el malestar vecinal y la huelga del profesional, milagrosamente apareció el medicamento que requería el facultativo y finalmente fue vacunado”.

“Esta diputada que me trata de mala persona y mentiroso que diga por favor en qué fecha recibieron la mentada vacuna para mayores de 60 años para de ese modo tener certeza si es cierto que no hubo tiempo de vacunar al doctor Servián, o es solo otra excusa que intenta como el ataque que tengo que sufrir cuando tratan de justificar la política llevada a cabo por el gobierno diciendo que yo ofendo al que no puede defenderse”, redondeó.

Para Carbajal, “la provincia de Formosa, no cumplió con las prioridades de vacunación de Nación al decidir vacunar a los policías primero, por ejemplo. La vacunación con las Sputnik fue aprobada el 20 de enero y Servían murió el 16 de marzo; tuvieron tiempo más que suficiente para inocularlo”, argumentó para descalificar la posición de la representante peronista.

“Tuvieron tiempo de sobra para vacunar a Servían, pero priorizaron a la Policía”, reafirmó.