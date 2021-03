FUERTE CAÍDA DE LA IMAGEN DE GILDO, QUE ARRASTRA AL FDT Y CAPITALIZA JXC

La imagen positiva del gobernador Insfrán, tuvo una fuerte caída en marzo en su propia provincia merced a diversas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en el marco de la política sanitaria contra el coronavirus y que tomaron estado público a nivel nacional.

De acuerdo con la última encuesta de CB Consultora, el mandatario, que lleva 25 años en el poder, tuvo una caída en su percepción positiva de 7,4 puntos porcentuales en relación a la medición de febrero y se ubicó este mes en el 53,8%. Si bien Insfrán se mantiene con diferencial positivo (la imagen negativa es del 45,6%), el resultado de marzo cortó con una tendencia al ascenso que mantenía en los meses previos. La encuesta fue confeccionada en base a 567 casos efectivos.

La medición es parte del ránking mensual de gobernadores que elabora la consultora. "Quien más aumentó su imagen positiva con respecto al mes anterior es Gerardo Morales de Jujuy (+4,9 puntos), mientras que Gildo Insfrán de Formosa es quien más bajó su imagen con respecto al mes de Febrero (- 7,4 puntos), pasando del puesto 10 al puesto 16 del ranking", destaca el informe.

Las denuncias por violaciones a los derechos básicos, tanto por las condiciones en los centros de aislamiento, como las restricciones a la circulación y al ingreso a la provincia -que incluyeron fallos de la Corte Suprema de la Nación y cuestionamientos por parte de organizaciones de Derechos Humanos-, generaron un fuerte desgaste sobre el gobernador.

A esto se le sumó la reacción en las calles ante la orden del gobernador de volver a la fase 1 de la cuarentena, lo que motivó la protesta de comerciantes y una movilización que fue reprimida con violencia por las fuerzas de seguridad locales.

El último episodio involucró denuncias de mujeres que presuntamente fueron separados de sus hijos recién nacidos y de otras embarazadas que aseguraban esconderse en el monte formoseño para evitar la misma suerte.

"Básicamente, se evidencia el desgaste por los hechos de público conocimiento. Hay un sector de la sociedad formoseña que ya no respeta ni le teme a Insfrán. Esto se acentúa en los jóvenes, que son los que promueven el levantamiento en las redes sociales", comentó Cristian Buttié, director de CB Consultora, en diálogo con Urgente24.

Buttié marcó como clave "el recambio generacional" en este declive del gobernador formoseño, además de la presencia de las denuncias en los medios nacionales. Para el analista, Insfrán tuvo una comunicación "para Formosa", pero no para el resto del país, lo que ayudó al deterioro de su imagen.

Otro aspecto es que los sucesos en Formosa no sólo afectaron a la imagen del gobernador en la provincia, sino también a las de otras figuras del oficialismo. La encuesta adjudica caídas en la aprobación del presidente Alberto Fernández (-1,4 puntos), de la vicepresidente Cristina Fernández (-4,3), del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa (-4,1), y de Máximo Kirchner (-4,8).

Cabe recordar que desde el Gobierno nacional se encolumnaron públicamente detrás de Insfrán ante las denuncias sobre su manejo de la pandemia, lo cual no resultó gratuito para sus referentes ante los ojos de los formoseños.

Paralelamente, pero en sentido contrario, los principales referentes de Juntos por el Cambio a nivel nacional mejoraron sus mediciones en Formosa. Mauricio Macri pegó un salto de 9 puntos en su percepción positiva, que en marzo se ubicó en el 31,6%. De todas formas, sigue siendo mucho más alta la desaprobación al expresidente en la provincia norteña: 64%.

Distinta es la situación de Horacio Rodríguez Larreta, que ya exhibía un diferencial positivo (aunque con alrededor de 20% de desconocimiento), pero ahora su aprobación se disparó 10,4 puntos, hasta el 56%.

En línea con el jefe de Gobierno porteño se encuentra la presidente del PRO y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien debuta en la medición de CB con el 56,1%, apuntalada por su visita a Formosa junto a otros referentes opositores para visibilizar las denuncias contra Insfrán.

"Paralelamente a la erosión de las figuras nacionales del oficialismo vemos que subieron Macri, Larreta y Patricia Bullrich. Claramente, JxC capitalizó el desgaste y se convirtió en una respuesta al desagrado a Insfrán", estimó Buttié.