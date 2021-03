El concejal Caballero le sugirió a Edgar Pérez que “no se esconda detrás de una secretaria”

El concejal Daniel Caballero le recomendó al subsecretario de Defensa al Consumidor, Edgar Pérez, que “haga el esfuerzo de dejar de usar a alguna trabajadora” del área que encabeza, para “amedrentar a todos aquellos que no compartimos el proyecto de persecución que encarna el Gobierno provincial”.

“Están llegando citaciones para algunos concejales y decenas de comerciantes, de parte de una mujer que presta servicios en las oficinas del impresentable de Edgar Pérez, en el marco de una denuncia que nos acusaría de no sé qué atropellos”, reveló el legislador de la UCR. “En realidad lo único que ocurrió fue una manifestación pacífica hecha por comerciantes y adheridas por muchos sectores, los concejales entre ellos, para exponer el descontento y desacuerdo con la filosofía de eliminación del sector privado que lleva adelante la administración provincial, para lo cual cuenta con alfiles nefastos como este funcionario”, agregó.

“Edgar Pérez debería ser más hombre, mejor persona y ponerse al frente directamente de los efectos del rechazo que su proceder genera, más allá de que solo se trata del ejecutor de órdenes superiores”, desenredó.

“Sólo el gobierno está empeñado en la destrucción paulatina y sistemática del sector comercial, principalmente el gastronómico, con una feroz campaña persecutoria apoyada en la pandemia como brazo político; el resto de la población rechaza esta práctica, porque más allá de la madurez que alcanzó para cumplir los aspectos básicos del protocolo sanitario, entiende la enorme importancia que tiene para la economía y todos sus actores”, reafirmó.

Ante este escenario, el concejal Caballero le pidió a Edgar Pérez que “no se esconda detrás de una secretaria”, que asuma “sus responsabilidades institucionales y políticas”, y que “deje usar a las personas para justificar ordenes en las que no cree, pero se ve obligado a tolerarlas sólo para no perder el puesto”, consideró.