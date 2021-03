Preocupa a la diputada Luna la falta de información sobre las vacunas contra el Covid en el interior 

La legisladora radical Noelia Luna envió un pedido de informes al ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez, en respuesta “a la gran cantidad de consultas y quejas que me llegan”, provenientes de diferentes puntos geográficos de nuestra provincia, donde “el personal sanitario todavía no ha recibido la primera dosis de las vacunas que la provincia fue recibiendo del Gobierno nacional”.

“Es indispensable, asimismo, trasladar la misma inquietud al ministro, en razón de los adultos mayores que tampoco han sido vacunados, - sectores críticos de nuestra provincia - precisan de forma urgente una respuesta, pero también la acción directa de la política sanitaria que no se estaría mostrando en su totalidad”, estimó.

El texto enviado al médico que dirige la cartera sanitaria, considera que “es importante llevar tranquilidad a la población con datos precisos y concretos de la cantidad de vacunas que la provincia ha recibido como también saber el método decidido para la distribución en la población que va ser inoculada con las respectivas dosis”.

Para Luna “resulta fundamental evitar malos entendidos”, por lo que también pretende saber “quienes fueron vacunados y si existe algún listado, a fin de evitar la estigmatización como también las sospechas de la posibilidad de “Vacunatorios VIP”; cuestión que viene causando mucha preocupación en toda la provincia”.

La nota de la parlamentaria incluye seis consultas específicas:

Si existe cronograma de vacunación al personal sanitario del interior provincial, en caso afirmativos incluir fecha y hora que le corresponde a cada localidad; si existe cronograma de vacunación para los adultos mayores de las localidades del interior provincial, en caso afirmativo incluir hora y fecha que le corresponde a cada localidad; ¿cuantas dosis ha recibido hasta la fecha la provincia de Formosa, discriminadas por identidad de laboratorio?; ¿cuantas dosis deberíamos recibir hasta diciembre del presente año?; ¿Cómo diagraman los cronogramas de vacunación; y si existe un listado de vacunados que se dé a conocer el mismo.