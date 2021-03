GILDO, NO SE PUEDE SANCIONAR POR OPINAR

La Justicia formoseña se expidió a favor de una docente y contra las sanciones dispuestas por las máximas autoridades del ejecutivo provincial sobre las expresiones públicas cuestionando la metodología para la designación de cargos directivos

“El Superior Tribunal de Justicia anuló sanción del Ministerio de Educación”, definió el Superior Tribunal de Justicia el fallo 9835/12 en el que se anula el castigo impuesto por las autoridades ministeriales y ratificado por el gobernador de la provincia, a la docente Lidia Elizabeth Pineda (foto) de la EPES 41 “Dr. Miguel Salvador Pereyra” del barrio Mbigua de la ciudad de Formosa quien en 2006 se presentó a la Justicia en la causa 57, Fº 105 recurriendo dicha sanción.

El fallo dejó sin efecto “lo resuelto en el decreto 767/05 por el cual no se hiciera lugar al recurso jerárquico que a su vez interpusiera contra la resolución 1446/04 del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia en el Expte 2647 – E- 2003” en virtud de las cuales se le aplicara una sanción de quince días corridos de suspensión con pérdida de la remuneración correspondiente y sin prestación de servicios.

El comunicado oficial de la Justicia formoseña también sostuvo que “no se puede sancionar a un docente por opinar”.

El motivo de la sanción fue la iniciativa de repartir entre los miembros de la comunidad educativa de la escuela secundaria donde ejercía sus funciones la profesora Pineda una carta abierta en la que relataba “el conflicto docente motivado por la súbita salida del director escolar, Dalmacio Vázquez, sin dar noticias de ello y por lo que considera la instalación ilegítima y sigilosa de otro, (Sandro Ulises Velozo) que no estaba en la lista de subrogantes legales de esa escuela y de ninguna otra; designación “sigilosa que desplazaba arbitrariamente a quien le correspondía por lista de puntaje, y la normativa vigente”, según explicó la docente patrocinada por el letrado del gremio Docentes Autoconvocados.

La profesora Lidia Elizabeth Pineda, se desempeña como secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) de Formosa, y el fallo de marras, caracterizado por el propio cuerpo judicial como “valioso precedente en resguardo de la libertad de opinión, al fallar en favor de una docente que había sido sumariada y sancionada con quince días de suspensión y pérdida de la remuneración, porque manifestó su disconformidad con la política de cobertura de cargos aplicada por el Ministerio de Educación” significa un avance en la defensa de los derechos laborales docentes.

El fallo, no solo anula una decisión puntual del Ejecutivo provincial expresada en un decreto que reafirma a su vez una resolución ministerial en perjuicio de la docente, sino que sienta jurisprudencia sobre este tipo de arbitrariedades patronales, y si bien alcanza solo a la libertad de expresión, “desnuda la triste realidad del sistema de designaciones con la que se cubren cargos en la docencia”.