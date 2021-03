FAA advirtió que solo la mitad de los bananeros aceptó la asistencia del Gobierno provincial

El director suplente de la Federación Agraria Argentina, e integrantes de la conducción de la filial Laguna Naineck de la entidad, Eliodoro Lezcano (foto), advirtió que “los representantes locales no coordinaron sus testimonios” al plantear lo ocurrido con la entrega de fertilizantes a los bananeros”, quedando al descubierto “el engaño que los moviliza, desesperados por instalar un testimonio que nada tiene que ver con lo que realmente ocurre”-

“La jefa de la delegación local del PAIPPA y concejal del pueblo, aseguró que fueron 368 los productores que retiraron el fertilizante, mientras el intendente afirmó que fueron 640, y que sólo uno no lo hizo”, expuso, recogiendo declaraciones de ambos funcionarios que el Gobierno provincial hizo circular en las últimas horas.

“De ambas declaraciones, claramente surge que poco más de la mitad no participó de esto que el gobierno presentó como asistencia, una palabra muy asociada al subsidio que se suele emplear para esquivar el fondo de la cuestión”, apreció Lezcano.

“Lo que dice el subsecretario de la Producción, respecto de la postura de la Federación Agraria sobre lo ocurrido es propio de quien usa al hostigamiento como herramienta de comunicación, cuando es incapaz de dialogar; se sabe que a este gobierno no le gusta que se opine diferente, pero nuestra organización no está para pedir permiso o para adular sobre lo que debemos decir”, consideró. “Nosotros salimos a exponer la realidad, inmediatamente después de concluido el fenómeno que se abatió sobre las colonias, destruyendo impiadosamente cientos de plantas, mientras el Ministerio de la Producción, con todo el aparato que tiene en la zona, demoró tres días para corroborar lo ocurrido visitando a 18 o 20 productores”, aseguró el dirigente. “Y aún siguen enredados en sus discursos, sin determinar de qué manera van a asistir a los productores, dan vueltas sobre cuestiones banales, mientras el productor sigue esperando una respuesta concreta”, reprochó.

“(Alejandro) García (por el subsecretario de la Producción) dice que fuimos apresurados en pedir la asistencia, y en evaluar los daños cuando la lluvia aún no había terminado. Lo que el funcionario debería tener en cuenta es que no estamos pidiendo una asistencia por el agua caída; nosotros hemos salido en representación de los damnificados para ir a ver lo que estaba sucediendo en sus chacras, lo que se solicitó es por lo ocasionado por los fuertes vientos”, reaccionó “¿Qué tiene que ver la lluvia con el viento?, la lluvia se mantuvo por espacio de varias horas, mientras el viento arreció por espacio de cinco minutos nada más, suficiente para ocasionar el brutal cuadro sobre las plantaciones”, agregó. “No tiene sentido lo que dice, mientras se esmera por usar la palabra coordinar, cuando desde que hubo el cambio de gobierno nacional, la administración provincial de Formosa nos cerró las puertas; jamás respondieron una nota, aunque la única vez que lo hicieron fue después de tres meses”, dijo.

“Si vamos a esperar que ellos nos aprueben el momento para salir a decir lo que pasa, lo sucedido quedará en el olvido y será tapado por otros hechos”, redondeó.

“Lamentablemente siguen presentándose hechos, como lo que dicen ahora que la sequía no afecto a la banana, una gran mentira”, afirmó.

“La misma actitud se usa cuando dicen que siguen ayudando al productor para que evolucione; en realidad evoluciona por ejemplo la falta de cumplimiento en los cajones, agrandándose sus dimensiones que debieran ser para contener 20 kilos, ahora se volvió a los 25 a 30 kilos nuevamente, en contra de lo que está normado”, advirtió.

“El Estado te da dos bolsas de fertilizantes a destiempo, cuando ya comenzó la cosecha, renovándose también acá las contradicciones del discurso mentiroso y cargado de intencionalidades políticas que al hombre de campo no le interesa”, embistió. “Ellos mismos hablan del comienzo de la cosecha, cuando la fertilización de base se hace al inicio de la evolución de la planta; el fertilizante debió aplicarse en agosto del año pasado atendiendo la presente campaña, no ahora cuando estamos comenzando a cosechar”, sostuvo.

Para Lezcano, “se trata de una ínfima asistencia, mientras hablan de un determinado precio del fertilizante, y auguran una caída tremenda de los precios cuando debamos pagar esa deuda que se asume al retirar los insumos. En la actualidad la caja de banana está entre 650 y 700 pesos, y al momento de cobrar el fertilizante al productor, ellos mismos están adelantando que ese valor rondará los 300 pesos nada más. Buen horizonte marca el ministro”, ironizó para mostrar su descontento.