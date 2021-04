Formosa es una de las tres provincias que no publica el detalle de las compras por la pandemia

Un relevamiento periodístico efectuado a nivel nacional evidenció que Formosa, Santiago del Estero y Tucumán son las tres provincias del país que no publican detalles de las compras efectuadas en el marco de la emergencia sanitaria contra la pandemia del coronavirus, contemplando bienes e insumos que van desde unidades de traslado hasta barbijos.

El trabajo fue efectuado en 14 distritos por la consultora El Ruido – Red Contra el Silencio Oficial, que está compuesta por comunicadores, especialistas en datos abiertos y referentes de organizaciones civiles.

La mayoría de las provincias dan a conocer a través de sus respectivos boletines oficiales y plataformas digitales los datos relativos a las operatorias vinculadas con la crisis sanitaria.

De esta manera se pudo determinar que el 92% de las compras efectuadas por las jurisdicciones provinciales en el marco de la emergencia fueron efectuadas mediante contrataciones directas, mecanismo habilitado por las normas de urgencia ante la crisis epidemiológica.

PROVINCIA CERRADA

Formosa no publica los datos de las compras. Ni respondió el pedido de acceso a la información. Sólo comunica el total de lo gastado.

Apenas unos días después de que El Ruido solicitara al gobierno de Formosa información sobre las inversiones en el marco de la emergencia por la pandemia, se hicieron públicos datos generales de esos gastos en 2020, pero ningún detalle de compras o contrataciones.

Desde el Ministerio de Economía comunicaron que no contaban con esta información o que los datos que se dieron eran los que habían.

También se consultó a la subsecretaría de Comunicación de la provincia y la respuesta fue similar.

La única información recibida fue un balance de 3500 millones de pesos invertidos en pandemia durante marzo a diciembre de 2020. Sin mayores detalles más que determinadas categorías de destino.

Formosa quedó en el centro de la polémica nacional por las medidas del gobierno de Insfrán relativas a los centros de alojamiento de pacientes Covid.

Precisamente, la inversión informada en este rubro fue de $1.240.158.643, un monto que ninguna otra provincia usó para ese fin. Sólo para comparar, en lo que va de 2021 la Nación envió a TODAS las provincias unos 1.003 millones de pesos como ayuda para gastos de Salud.

Esa documentación se hizo pública tanto desde la conferencia de prensa diaria del gobierno de Formosa, la única información considerada válida proveniente de fuentes oficiales; así como también de medios de comunicación públicos.

En Formosa no hay ley de acceso a la información, y los requerimientos son vistos con desconfianza o como parte de las denominadas “operaciones mediáticas y políticas”. Pese a todo, El Ruido envió el pedido de acceso el 27 de enero de 2021, sin que hubiera respuesta.