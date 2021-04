CONSIDERARON VALIDOS LOS EXAMENES DEL SUPER ESTUDIANTE DE NUTRICION EN LA UNAF

Lo aseguraron fuentes gremiales, que venían siguiendo muy cerca la denuncia planteada por varios alumnos de la misma carrera. “Se consideraron validos los exámenes que el alumno rindió en dos días, correspondientes a la Licenciatura en Nutrición”, aseguraron. "Las documentaciones presentadas no dieron lugar a dudas", argumentaron.

Todo se desencadenó en la UNaF, cuando un estudiante sin historial académico desde 2.017, reapareció sorpresivamente el 14 de diciembre de 2.020 y aprobó nueve materias en un solo turno de exámenes. Varios jóvenes aseguraron que este cerebro jamás fue visto cursando varias de las asignaturas que ahora pasó. Se habla de diez profesores involucrados, y un poderoso padrinazgo que baja del mal alto nivel de decisiones políticas.

El estudiante favorecido por estas supuestas maniobras irregulares es Miguel Ángel Villlamayor, representante de la agrupación estudiantil llamada Opción Universitaria, vinculada al riñón político del gobernador Insfran.

Las maniobras que se investigan habrían sido orquestadas por una organización integrada por no menos diez docentes, no docentes y autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Formosa. Se apunta a que los roles más destacados estuvieron a cargo de las docentes Valeria Dellamea y Patricia Velazco, quienes serían el nexo político en la Facultad de Ciencias de la Salud.

No obstante, Villamayor llegó al título “con distinguido”, mientras desde su circulo intimo festejaron con discreción el esclarecimiento de los hechos, y lo atribuyeron a las documentaciones respaldatorias de su historial académico.