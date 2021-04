CREEN QUE LA UNAF SUSPENDIO SUS ACTIVIDADES POR UNA ESTRATEGIA ELECTORAL

Este lunes, el rector Augusto Parmetler firmó la resolución 296, suspendiendo las actividades administrativas en todo el ámbito del Rectorado, Secretaría de Gerencia y Desarrollo y del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Formosa, por presentarse casos positivos a COVID-19. La decisión argumenta la necesidad de realizar trabajos de sanitización y/o desinfección de las áreas afectadas, a los efectos de resguardar la integridad y la salud de los trabajadores, y se extenderá hasta el 23 de abril, inclusive.

Dispuso, además, que sólo asistirán al lugar de trabajo el personal que presta servicios de seguridad y vigilancia, dado que, desarrollan su actividad al aire libre y sin circulación de personas.

Sin embargo, las voces disonantes rápidamente se levantaron y cargaron contra el propio Parmetler, y el exsecretario general de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria, Rafael Olmedo, a quienes acusan de plantar un ardid detrás de las restricciones administrativas, buscando entorpecer el proceso electoral que se avecina en la UNaF.

En la primera semana de abril, mediante las resoluciones 202, 203 y 204/21, el rector convocó a elecciones en los claustros no docentes, graduados y estudiantes, que elegirán a sus consejeros directivos y consiliarios superiores. Entre quienes no se alinearon con la decisión, no demoraron en advertir que se trata de otro ardid que no resiste la prueba de la verdad, y que con esta medida las autoridades de la UNaF confirman su desprecio por la salud de los trabajadores universitarios, sus familias, y de la propia sociedad de Formosa.

En justificación de esa postura, recordaron la clase pública de febrero, donde se “despreciaron los protocolos, aunque esta vez recurren a un anuncio por casos COVID, dando cuenta del cierre administrativo”.

Consideran que “tal desprecio es evidente, toda vez que los trabajadores en turnos rotativos de tres y dos días quedan en serio riego de salud al no respetarse la burbuja sanitaria que proteja efectivamente del contagio masivo, enfocándose sólo en la clausura de los edificios. Durante el domingo 18 de abril la comunicación en la página web oficial de la universidad, daba cuenta de casos positivos COVID y contactos estrechos”, agregan.

Para este sector, “la zozobra de la gente involucrada alimenta la certeza de la escrupulosidad con que Parmetler y Olmedo operan, temerariamente, sin límite alguno”.

Y amplían, de acuerdo publicaciones que trascienden en las redes sociales, que “el cierre parcial de las dependencias universitarias de la calle Julio A. Roca, no es suficiente pues es sabido que ellas tienen contacto estrecho con todo el personal del Campus Universitario. Esto demuestra que no se trata de un cierre por casos COVID, ya que los casos positivos del Campus en días pasados, no significó el cierre, sino el ocultamiento de dichos casos, en el medio de la parafernalia de las ilegales elecciones de decano y vice en el salón de rectores y sus falsas pseudo proclamaciones. Ni cerrando el campus o parte de él, ni cerrando el Rectorado y sus adyacencias, también por separado, garantizan un bloqueo de los contactos estrechos y casos COVID positivos. Es más, los potencian criminalmente”, aseguran.

Y definen que “en idéntica lógica, ambos cometen la barrabasada de clausurar el funcionamiento institucional del Consejo Superior que debe tratar esta semana serias denuncias contra dos integrantes de la Junta Electoral Permanente, confirmando su absoluta ambición desmedida de sostener un poder que licuaron en aras de sus objetivos personales”.