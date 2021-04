OLIVERA ADVIRTIÓ QUE, POR INTERNET, CIENTOS DE ESTUDIANTES PERMANECEN AISLADOS

El hecho fue advertido por los concejales Fabián Olivera y Daniel Caballero tras participar de varios encuentros con pobladores de esos barrios del sur de la ciudad, quienes armaron las reuniones en compañía de sus hijos, los directos afectados por la frágil conexión a la web que existe en el lugar donde residen, principalmente en la Escuela 333 “República Oriental del Uruguay”, ubicada en Villa del Carmen.

“Los testimonios que pude escuchar fueron tan desgarradores, como tristes e indignantes, como por ejemplo que una familia debe usar el único teléfono celular que accede medianamente a Internet, para poder estudiar, vinculado con el sistema a distancia que hoy permite la pandemia”, reveló Olivera.

“Oficialmente, trascendió que un 37 por ciento de los estudiantes en Formosa no tiene conexión a internet en sus casas, mientras sólo un 31 por ciento de la población tiene acceso fijo al servicio. La primera de estas cifras advierte la cantidad de alumnos que no tienen acceso a las clases virtuales, modalidad adoptada por el gobierno ante la crisis del coronavirus”, contextualizó el legislador Olivera.

“En este punto resulta imposible no recordar al actual ministro nacional de Agricultura, Luis Basterra, cuando siendo aún diputado nacional, aseguraba que en Formosa había wifi libre en todo el territorio; una autentica tomada de pelo de la casi la mitad de los chicos en edad escolar, de los distintos niveles pueden dar testimonio, ya que no pueden conectarse”, argumentó.

Caballero reveló que, en muchos casos, las familias piden retomar el sistema presencial como una manera de corregir el tremendo déficit que supone la conexión a la web, pero no son escuchados, sus reclamos parecen no importar”.}

“Cientos de chicos y jóvenes de esta olvidada parte de la ciudad, han transitado el último año sin acceder a la plataforma para continuar con sus estudios, o, en el mejor de los casos, lo hicieron en medio de enormes dificultades, ya sea por la precariedad del servicio, o la ausencia de equipos para establecer la conexión”, contó.

“En este grupo de afectados existen chicos de todos los niveles de la educación pública, tanto de la primaria, como de la secundaria y universitarios”, precisó.

“En Villa del Carmen, existe un hermoso edificio escolar, pero que suena a cascara vacía ante estos testimonios de madres, familiares y sus hijos, dando cuenta de cómo han sido ignorados por un gobierno que no escatima en disfrazar u ocultar la realidad, sólo para imponer un discurso que termina convirtiéndose en pedazos, que golpea con extrema dureza a los sectores más vulnerables”, dijo por ultimo Olivera.