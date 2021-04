OLIVERA PIDIO QUE SE PUEDA OPTAR ENTRE CLASES PRESENCIALES Y VIRTUALES

“Muchas madres de estudiantes del Sagrado Corazón me aseguraron que en la mayoría de las casas del barrio no cuentan con Internet ni computadoras, y que sólo tienen un celular para toda la familia; pero que tampoco cuentan con las capacidades técnicas para sobrellevar una clase virtual”, describió el concejal Fabián Olivera, al retomar un tema del que viene encargándose en compañía de su colega de bancada, Daniel Caballero.

“Lo que hace el Gobierno es una hipocresía; todos sabemos la realidad de los barrios, en las condiciones precarias que viven miles de familias”, agregó luego de recorrer Villa del Carmen, Santa Isabel, Pompeya, Menem Juniors, Sagrado Corazón y Laura Vicuña.

“La educación es lo más valioso que pueden tener los niños para su desempeño en el futuro.... Le pido al gobernador Gildo Insfrán que, al menos, quienes no cuenten con computadoras o conexión a Internet puedan ir a la escuela, que los profesores se turnen y vayan al menos dos o tres veces por semana; lo digo como una manera de ofrecer una respuesta ante una realidad dolorosa que golpea mucho”, dijo.

“He conocido varios edificios escolares, y se trata de escuelas muy bonitas, amplias y cómodas; pero claramente no sirven hoy ante la pandemia y las decisiones oficiales. Pero no comparto el criterio; las escuelas son un símbolo de cada barrio, constituyen el lugar que representa las principales actividades sociales y culturales y, por lo tanto, los grandes contenedores emocionales de las familias”, reflexionó.

“Los chicos concurren caminando a las escuelas, no necesitan, en estos casos de los barrios más populares de la ciudad, abordar un colectivo, por lo que bien podrían estar teniendo clases presenciales”, sugirió.

“Una propuesta razonable es que el Gobierno provincial permita a esta gente optar entre las clases presenciales y las virtuales; no hay razones para que sea de otra manera”, insistió.

“Las clases virtuales o presenciales constituyen todo un debate social en Formosa por la pandemia, y por los costos y las tecnologías necesarias para seguir el ritmo de las clases no presenciales”, planteó el legislador de la oposición.

“Mucha gente de escasos recursos no posee un acceso fijo a Internet, y quien la tiene, debe lidiar con la precaria calidad de conexión; esto hace los chicos no puedan desarrollar con comodidad sus clases, recargándose de tareas y problemas para toda la familia”, acotó.