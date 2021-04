Por violación de derechos laborales y gremiales, denuncian al rector Parmetler y a sus colaboradores

La denuncia se tramita en el Juzgado Federal de Formosa, está caratulada como " Alonzo, Edgar Horacio C/ Universidad Nacional de Formosa (UNaF) S/Amparo Ley 16.986". En ella se acreditó la maniobra irregular de Parmetler, y del ex secretario general de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria Rafael Olmedo, en complicidad con la Directora General de Recursos Humanos, Lorena Delgadillo.

EL trabajador denunció que el 27 de febrero del año 2021, el rector Parmetler, con la resolución rectoral 0118/20 dispuso su traslado de la Facultad de Ciencias de la Salud, que es una unidad académica con autonomía, a la Secretaría General de Asuntos Estudiantiles y de Extensión Universitaria, sin justificación alguna, impidiéndole participar de las elecciones en su unidad académica.

El hombre dijo que la conducta puso en evidencia “una maniobra política oculta y el abuso de funciones”, en violación de sus derechos laborales y sindicales.

La persecución política disfrazada de medidas administrativas se confirma día a día. Los trabajadores No Docentes universitarios saben que no es el único caso de traslados de trabajadores con fines netamente políticos. Se estima que Parmetler, en complicidad con Rafael Olmedo y Lorena Delgadillo - la suspendida consejera por resolución CD FAEN 08-2021- han realizado más de 50 movimientos de trabajadores no docentes, solo con fines políticos, manipulando los padrones, vulnerando las vías formales para realizar estos traslados. Esto incluye la violación de la autonomía de las unidades académicas. Todo ello extralimitándose en sus atribuciones y facultades de funcionarios públicos, conductas que están siendo investigadas por el Juzgado Federal de Formosa.

Así las cosas, los trabajadores universitarios desplegaron sus recursos logrando neutralizar el accionar de Parmetler y sus colaboradores, desenmascarando a los falsos gremios sin entidad ni representatividad legal, además de conseguir el esclarecimiento a cada uno de los derechos que le asiste por su condición, y estar amparado por la ley.

Esta persecución es real y constante por cuanto Parmetler y sus cómplices se extralimitan en las facultades conferidas estatutariamente y violan los mecanismos establecidos en el Convenio Colectivo de trabajo No Docente Decreto Nacional 366/06.

A partir de la denuncia de un trabajador no docente, la Justicia requiere un informe circunstanciado a la UNAF. Parmetler, Olmedo y Delgadillo deberán producirlo y adjuntar documentación verdadera como les exige el juez Federal, en el plazo de cinco días hábil que vence el 28 de abril del 2021.