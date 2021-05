El vicegobernador Solís defendió el desarrollo provincial ante representantes de la ONU

El vicegobernador, Eber Wilson Solís participó de una nueva reunión virtual entre coordinadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y representantes de la provincia de Formosa, para seguir delineando un marco de trabajo cooperativo entre ambas partes, y consideró que este tipo de encuentros, “pone de relieve, principalmente, las distintas posturas ante determinados hechos, con las que pueden armarse posiciones completamente responsables para definir acciones y respaldar o rechazar opiniones”.

Manifestó, además, “la imperiosa necesidad de que se puedan conocer en detalle la organización, la planificación estratégica y el desarrollo sustentable de la provincia para poder potenciar los proyectos productivos de los diferentes sectores, pues las condiciones estructurales están brindadas”.

Hizo hincapié, asimismo, en que “en estas reuniones, distintos actores plantean todas las versiones, ya que es voluntad del gobernador Gildo Insfrán que no queden dudas de que las mentiras en Formosa no prosperan”. En ese mismo terreno, aseguró que “es fácilmente comprobable la gestión pero también el trabajo que todos los formoseños ponen al servicio de la comunidad para sostener el crecimiento y desarrollo de la provincia”

El encuentro se efectuó a través de la plataforma Zoom y reunió a Roberto Valent, coordinador residente de las Naciones Unidas en Argentina; Enrique Pérez Gutiérrez, representante de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS); Jessica Braver, líder de equipo ONU Argentina y el equipo ONU Argentina conformado por, Luisa Brumana, Galeano José, Valeria Guerra y Pablo Easz. También los ministros del Superior Tribunal de Justicia Marcos Bruno Quinteros, Guillermo Horacio Alucín y Ariel Gustavo Coll, y el procurador general del cuerpo, Sergio Rolando López.

Junto al vicegobernador Solís, estuvieron el director del hospital de El Potrillo, Pablo Recalde Vera () y la enfermera, Noemí Pérez.

Los ministros del STJ, hicieron referencia a su intervención en cada uno de los hechos que fueron expuestos por dirigentes de la oposición y algunos medios de comunicación.

El procurador López se refirió a los puntos de acceso a la Justicia en toda la provincia, donde sostuvo que en Formosa no es necesaria la presencialidad para realizar una denuncia”, contemplando distintas situaciones particulares que emergen en contexto de pandemia.

