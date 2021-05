PENOSO RECLAMO DE VECINOS POR MALTRATO DE UNA MUJER CONTRA SUS TRES HIJOS

Como en frecuentes casos donde los organismos formales no llegan directamente porque sus estructuras no fueron armadas para dar respuestas a hechos tan complejos, Facebook vuelve a ser la fuente de reclamo de un caso indignante que afecta a tres niños que viven con su madre en un humilde módulo habitacional del Lote 110.

En esa plataforma, uno de los textos construidos para visibilizar el caso y gritar por ayuda, asegura que la mujer dice “estar cansada de sus hijos” y que solo los tiene para que no “le saquen los planes sociales”.

Pero lo más indignante, es que muchos vecinos plantean que los chicos fueron vistos “súper flaquitos” y que “necesitan ayuda urgente”.

El penoso hogar está ubicado en la manzana 5 del Lote 110, donde la acusada estaría reuniendo a faloperos y violentos como parte de una vida liberada, en medio de un pobrísimo ambiente, donde, además, los chicos juegan muchas veces en soledad y encerrados ante la recurrente ausencia de su madre.

“La Justicia no actúa, no hace nada, los vecinos estamos cansados”, advirtió un vecino, para quien entre la policía y la Dirección de Minoridad se reparten culpas solo para no asumir sus responsabilidades institucionales, porque saben lo que ocurre puertas adentro”.

“Esta chica nos manda a amenazar con sus hermanos faloperos, igual que ella; todos les tienen miedo por eso nadie toma la posta de hacer una denuncia, pero hoy se informó de nuevo al 102 de un hecho ocurrido hacia esos pobres inocentes las 1 de la tarde. Ellos no comieron ni un pedazo de pan todavía y si piden le pegan; los araña o les mete tongos por la cabeza en plena calle”, describió con crudeza.