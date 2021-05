Comprometerían a Pijiro Barberis y a una abogada de Clorinda en una causa por falsificación

Todo se desencadenó en la segunda quincena de abril, cuando los sanatorios privados no estaban habilitados para atender a pacientes con coronavirus.

Fue así que el reconocido operador y dirigente del radicalismo provincial, se presentó como marido de la abogada Irma Yolanda Abadie ante la recepción de una clínica privada capitalina, luego que la dama solicitara a los gritos la presencia de su “marido”.

Ella es una abogada oriunda de Clorinda, y lo sucedido deben atravesar aun algunos canales investigativos para poder atarlos y presentar la historia completa, aunque lo grueso del suceso está confirmado y avalado por varios testigos del sanatorio que recibió a la enferma.

Por su inusitada gravedad, lo ocurrido debe ser investigado por la Justicia provincial; el accionar irresponsable y falso de Barberis pudo haber generado delitos graves, principalmente, teniendo en cuenta el estado sanitario de los formoseños. Esto es así, porque el exdiputado provincial, no es marido de la Abadie, a la que en Clorinda se la vincula sentimentalmente, desde hace varios años, con el escribano Juan José Lazarte, también de la segunda ciudad.

Barberis, además, faltó a la verdad al consignar en un instrumento público, su condición de “marido”, cuando su condición de separado está ampliamente difundida.

Pero, lo más calamitoso y condenable es que con su accionar, Pijiro, puso en riesgo la vida de enfermos y de todo el personal sanitario y administrativo del nosocomio al que concurrió.

A la Justicia no le debería ser difícil determinar de qué clínica se trata, ni con que patología ingresó la letrada en carácter de esposa de Barberis.