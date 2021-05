Jofré llamó a mantener la responsabilidad social

En ese sentido, Jorge Jofré señaló: “La pandemia se está cobrando la vida de amigos, vecinos y familiares, dejando en el dolor y la tristeza a muchos hogares formoseños y está atacando la salud de aún más conciudadanos y conciudadanas, llevando a nuestro sistema de salud a condiciones de extrema presión”.

Agregó que “son estos momentos en los que debe aflorar en cada uno de los vecinos y vecinas el sentido de pertenencia y la solidaridad tantas veces demostrada por nuestra comunidad, para hacer del esfuerzo individual el aporte necesario para sostener lo colectivo”.

“En esta dura batalla, el arma más importante que tenemos es nuestra conducta cotidiana, evitando todo aquello que no sea necesario, con el uso permanente del barbijo, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social, movilizándonos sólo en circunstancias que resulten imprescindibles, mientras avanza en toda la provincia la aplicación de vacunas que ya lleva más de 100.000 dosis aplicadas”.

Finalmente, subrayó: “Ya no existe margen para otro tipo de conductas ni especulaciones egoístas, esta es la batalla que debemos ganar, por lo que no dejemos que nos gane el temor y extrememos los cuidados, fortaleciendo nuestra confianza y nuestra fe para enfrentar este tiempo de dificultades con conciencia colectiva y compromiso con nuestra comunidad. Estoy seguro de que, como en otras circunstancias similares, saldremos adelante entre todos y todas”.