Concejales usan el poder del Estado para meter presión en la interna peronista de Palo Santo

Aparentemente, el conocido dirigente pueblerino, un declarado enemigo político del intendente Raúl D´Zakich, al que responden González Torres y Fuentes, en diciembre de 2019 retiró el equipo del interior del instituto, y no lo reintegró.

Nadie pudo explicar quién autorizó a Rony, aunque en una nota que los concejales enviaron al dirigente para exigirle la devolución del aparato, dejan ver que el rector del establecimiento visibilizó la situación, exponiendo lo ocurrido ante los ediles.

Si se trata de un bien público, nadie puede darle un destino distinto al que fue destinado; caso contrario bien debe ser considerada la presencia de un delito: hurto, probablemente. Pero como no hay figura delictiva que pueda probarse, porque entre los cabecillas peronistas todo suele estar permitido, no queda otra que recurrir a viejas mañas que solo erosionan la muy caída imagen de las instituciones republicanas. Pero eso poco importa a los seguidores de Juan Domingo Perón, para quien el fin es lo único que debe importar.

Los legisladores municipales, hastiados de no hacer nada, y esperar cada fin de mes para visitar el cajero, recurren al viejo método peronista de apretar a partir de su condición, y meten una situación que bien puede pertenecer al ámbito policial o judicial, en la arena política.

En el país, no hay “ñoqui” más improductivo que el legislador; por eso tiene tiempo darle el rumbo y la fuerza que quiera a cualquier trivialidad; del otro lado el vecino vive repleto de necesidades, y nada puede esperar de sus representantes.

El partido fundado por Juan Perón, siempre administró la cosa pública confundiendo gobierno con estado. Sus dirigentes manejaron el apoyo colectivo, como una propiedad privada, aunque desde el discurso intentan instalar otras ideas. Lo siguen haciendo. Se trata de una práctica consuetudinaria, y muchas veces defendida y expuesta como determinante recurso para gobernar.

La conducta está tan difundida que hasta es usada contra los mismos compañeros, sobre todo, cuando el escenario es el tiempo electoral.