CONFIRMAN AGENDA DE ACTIVIDADES Y DE HORARIOS COMERCIALES PERMITIDA 

En ese sentido, los comercios esenciales, que incluyen a supermercados mayoristas, minoristas, almacenes de barrios y kioscos, funcionarán de lunes a domingos y feriados, de 7 a 18.

Los talleres para mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas exclusivamente para transporte público, vehículos de fuerzas de seguridad, vehículos afectados a prestaciones de salud y al personal con autorización para circular y talleres para mantenimiento y reparación de bicicletas, están habilitados a operar de lunes a viernes, de 8 a 18, y los sábados, de 8 a 13.

Asimismo, las estaciones de servicio, para expéndio de combustibles exclusivamente, farmacias y gomerías, atenderán de lunes a domingos y feriados, durante las 24 horas.

En tanto, las casas de ventas de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas, bajo la modalidad de entrega puerta a puerta, de lunes a viernes, de 8 a 18, y los sábados, de 8 a 13.

A su vez, los establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos están habilitados de lunes a viernes, de 8 a 17, y los sábados, de 8 a 12.30.

En cuanto a los locales gastronómicos, Tarantini señaló que están habilitados a ejercer la actividad, sin apertura del local ni atención al público en los mismos, de lunes a domingos y feriados, de 8 a 22, a través de la modalidad delivery y take away; en tanto, los encargados del servicio de delivery están autorizados a circular hasta las 23 horas.

Por último, precisó que los locales de venta de mercaderías ya elaboradas de comercios minoristas, a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieren contacto personal con clientes y únicamente con la modalidad de entrega a domicilio o retiro -dado que no podrán abrir sus puertas al público-, están facultados a operar de lunes a sábados, de 8 a 17.30.