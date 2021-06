CARBAJAL CONFESO QUE NO VE CANAL 11 POR TEMOR A SER ALCANZADO POR UNA JERINGA

Volvió a pedirle al gobernador Insfran que abandone la campaña electoral que encara, recostado sobre el programa de vacunación contra el coronavirus, luego de advertir que es “una farsa que no admite reparos culpar a la oposición de los brutales números que la pandemia genera sobre los vecinos de Formosa”. Aseguró que “es notable la incapacidad oficial para manejar la situación”.

Para el jefe de bancada del bloque de diputados provinciales de Cambiemos, Ricardo Carbajal, “los números de mayo, ratificaron la incapacidad del Gobierno provincial para manejar el escenario sanitario, y para generar respuestas para el sector privado al que dejó devastado por tanta persecución y falta de conocimientos en una materia donde, claramente, adolece de funcionarios idóneos”.

“Insfran y sus adulones siguen responsabilizando a las marchas de marzo de la situación sanitaria en la provincia; sin embargo, como toda mentira, las estadísticas desacreditan rápidamente el ataque con fósforos del oficialismo provincial: al 31 de marzo de 2021, en Formosa se diagnosticaron 703 casos de coronavirus y 853 en Clorinda; entre ambos lugares sumaron 34 muertes, 7 de los cuales correspondieron a la capital”, planteó Carbajal.

“Para el propio gobierno, mayo fue el más difícil en la lucha en la provincia, ya que se detectaron en ese período 23.931 casos nuevos con 360 fallecimientos; esto significó un aumento del 350% y del 264% respectivamente con relación al mes de abril”.

“El análisis más sensato determina que la conjetura oficial sobre los contagiados de marzo, estimulados por las marchas, choca contra la fuerza de las estadísticas. Mayo termina por redondear la incapacidad de la política sanitaria y económica para hacer frente a la pandemia”, reflexionó.

“Me pregunto dónde están los eficientes controles que no pudieron detectar a los infectados arrastrados por las marchas”, interrogó.

“Se trata de un gobierno incapaz de reconocer su propia torpeza e incapacidad, y con un declarado arraigo por la mitomanía, patología a la que arrastra a un importante número de formoseños, sometidos por el miedo y la dependencia”.

“La mesa del Covid invierte no más de diez minutos en hablar de la pandemia, y el resto de su abúlico tiempo en politizar sobre el escenario político local y nacional. Pero no es el único marco donde se desarrollan actividades políticas que miran a las elecciones de finales de año; los canales de televisión del Estado provincial dedican todo su tiempo en las actividades oficiales sobre esta enfermedad, principalmente la campaña de vacunación; a esta altura ya tengo temor de ver Canal 11 por temor a ser alcanzado por una jeringa”, ironizó.