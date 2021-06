Aseguran que Rodrigo Galarza no convive en el Gildismo, y ven un ardid ingenuo en su designación

El hermano del director de Asuntos Juveniles de la Jefatura de Gabinete, Fernando Galarza, fue designado en las últimas horas al frente de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), y desde el propio establecimiento plantearon que la incorporación debe ser mirada como parte de un acuerdo político entre el rector Parmetler e Insfran. Es que Rodrigo Galarza es hermano de Fernando, director de Asuntos Juveniles de la Jefatura de Gabinete, que encabeza el poderoso ministro Antonio Ferreira.

Pero este escenario fue rechazado por cuadros ultragildistas, y no demoraron en plantear que “el nuevo secretario de Palmetler, es Rafista, no Gildista, en alusión a Rafa Olmedo, quien hace pocas semanas se alejó del área que ahora ocupa Rodrigo Galarza, yh es considerado un hombre clave en el trazado estratégico universitario.

“El rector de la UNaf y Rafa Olmedo nuevamente piensan que la comunidad universitaria es tan básica y los tratan de ingenuos, al tratar de manipular la verdad y acercar al nuevo secretario Galarza con los altos sectores del Gobierno provincial”, dijo un alto colaborador del ministro Ferreira que aceptó a opinar sobre este hecho, a cambio de no ser identificado.

“Se equivoca la gestión de Parmetler al manifestar que existe un acuerdo; como se sabe Parmetler y Rafael Olmedo pueden apoyar al proyecto provincial pero el Gobierno provincial, y el secretario de Política Universitaria Nacional no apoya la gestión de Parmetler y Rafael Olmedo”, decifró, dándole una dirección concreta a su postura.

“Sin ningún antecedente ni académico ni de gestión, Rafael Olmedo es el nuevo peón negro del tablero diezmado de Parmetler. En su delirio de poder proyecta su abyección, porque designar al nunca graduado Galarza, es despreciar a los colegas de Parmetler, y a todo los jóvenes que egresan como profesionales”, argumentó.

“Es más, agravia al mínimo sentido de justicia, si se recuerda como Parmetler cesanteó en plena pandemia al joven asambleista y profesional Marcelo Arias”, amplió.

“Es otra burla para el sector no docente, ya que Galarza es conocido por sus acciones de falso informante, y su función de husmeador y correveidile adulador”, embistió.

“Pretender que es un alineamiento político, por los ecos pagos en algunos medios que responden a Cambiemos es un dislocamiento. El "quinto piso" no registra diálogo con Parmetler, porque en política la realidad se impone”, afirmó.

“La designación de Galarza, aparte de ser una burda maniobra, confirma la única coherencia de Parmetler y Rafael Olmedo: la soberbia. Porque es soberbia designar a quien le adjudican 60 mil pesos semanales para un supuesto servicio de comedor; en realidad, es parte de una maniobra donde Rafa y su mujer también embolsan una cifra millonaria de manera continua”, añadió.

Con la designación del no secretario de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria, Parmetler certifica el final de un fallido ensayo. No queda ninguna línea, ni despintada. Lo que si se ve es la fecha de vencimiento. La universidad con sus anticuerpos define un nuevo proyecto sobre valores como el respeto y la responsabilidad”, enfatizó.