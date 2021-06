FELIZ DÍA DEL PERIODISTA!!!

Tan nobles objetivos requiere, sin embargo, responsabilidad, practica, mucho trabajo y, sobre todo, mucha pasión y amor por lo que se está haciendo, pues si bien obtener una noticia puede ser una tarea relativamente sencilla, en especial para los periodistas con experiencia, muchas veces no valoradas, consiste en darle un adecuado manejo en saber cómo comunicar, cuando y en dónde, a fin de que la sociedad y el mundo estén enterados de lo que ocurre a su alrededor.

La práctica periodística, involucrando a todos los medios de comunicación social, demanda como principios fundamentales: veracidad, transparencia y honestidad, requisitos imprescindibles para un correcto ejercicio de la ética periodística no siempre sanamente aplicada. Es la única forma en que el papel del periodismo y por ende del periodista en la sociedad, logren crear conciencia sobre las diferentes circunstancias que permitan alcanzar los fines nobles en beneficio de una comunidad, de los hombres y el mundo.

Por esta razón, y en esté día tan especial, los periodistas debemos brindar por una convivencia más sana, que evite las confrontaciones, que busque trabajar juntos por una Formosa que nos necesita más que nunca, y no debemos prestarnos a los ataques históricos de la famosa grieta que nos quieren imponer desde Buenos Aires, porque sin dudas son opciones de vida, preferencias, elecciones que siempre existieron y que lamentablemente se profundizaron ahora porque le dieron un matiz político a la pandemia. Hoy más que nunca es necesario dejar de ser usados por intereses mezquinos de un sector minoritario de nuestra sociedad, rechazando toda división maliciosa, porque eso no es periodismo, el periodismo es el respeto, es defender la paz, la vida y la verdad, y sobre todo, defender la libertad que no es libertinaje.

(*) Periodista