Un instituto de referencia en la atención post Covid-19 

Más de 500 pacientes que adquirieron el virus, ya pasaron por dicho centro médico para la atención por parte del equipo multidisciplinario de profesionales, liderado por los doctores Alfredo Romano, Vicente Llanes y Raúl Aguayo.

En dicho centro, la evaluación post-Covid está integrada por profesionales de diferentes especialidades como médicos clínicos, cardiólogos, neurólogos, neumonólogos, nutricionistas, psicólogos y un servicio de rehabilitación respiratoria. Esta atención interdisciplinaria comienza con una consulta con un profesional del equipo post Covid. Él indicará al paciente la atención con las distintas especialidades, le solicitará estudios de diagnósticos por imágenes, laboratorios de rutina y específicos, estudios cardiovasculares y evaluación de función pulmonar.

En diálogo con éste medio, el médico neumonólogo Vicente Llanes, comentó que desde el inicio de la pandemia el Centro brinda éste servicio y actualmente cuentan con una base de datos de más de 500 pacientes.

“Hace un más de un año estamos trabajando con éste equipo multidisciplinario de profesionales, recibiendo a los pacientes que han tenido Covid-19 ya sea en forma leve asintomática, moderada o grave. En todos los casos se les hace una serie de estudios y eso nos permite evaluar cómo quedó el paciente luego de adquirir el virus” detalló.

Por su parte el doctor Aguayo advirtió que “siempre es importante la evaluación post infección ya que la incidencia de estas secuelas es independiente de la severidad del cuadro clínico que haya manifestado el paciente, por lo que una presentación asintomática o leve no asegura que la persona no tendrá síntomas en el largo plazo. Por eso recomendamos una serie de estudios para ver cómo quedó su estado de salud, antes de hacer algún tipo de actividad física o antes de volver a su lugar de trabajo”.

“Si no hay complicaciones se le da el alta al paciente para que inicie su actividad normalmente con todos los estudios que así lo certifican-agregó- en el caso de que haya alguna complicación o patología se le completa un tratamiento y el seguimiento que habitualmente lleva unos seis meses. En caso que hayan quedado complicaciones crónicas, la persona pasa a ser un paciente de consultorio ambulatorio”.

Cabe destacar que aquellos pacientes que presenten enfermedades preexistentes al Covid-19 como ser diabetes, enfermos cardiovasculares, obesos, EPOC, deben consultar precozmente para evaluación de su enfermedad de base y eventuales secuelas. Otro grupo que es importante destacar es en aquellos que realicen actividad física de alto rendimiento o deporte, deben asistir a evaluación antes de reiniciar sus actividades físicas.

COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES

El doctor Alfredo Romano dijo que algunos pacientes pueden presentar diferentes complicaciones a nivel cardiovascular como miocarditis, bradicardia, tromboembolismo pulmonar, pericarditis, entre otras patologías. “Además del examen físico y del interrogatorio para todas estas patologías, nos valemos del electrocardiograma donde podemos observar alteraciones en el ritmo cardíaco o signos de pericarditis, también podemos utilizar el holter que estudia la actividad eléctrica del corazón, donde se pueden detectar las arritmias y hacer un diagnóstico correcto” detalló el médico cardiólogo.

Indicó que también se requiere el estudio de ecodopler cardiaco, “es un estudio no invasivo que permite evaluar cómo está la estructura del corazón, la potencia, como están funcionando las válvulas, y por último se pide una prueba de esfuerzo que se llama prueba ergométrica” manifestó.