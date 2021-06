ALBERDI: CADA VEZ ES MÁS DIFÍCIL ENCONTRAR TODOS LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS

“El 30% de los alberdeños se fue, emigraron a otras localidades como Central, Asunción, Ciudad del Este, Pilar, y los que nos quedamos de alguna u otra manera tratamos de sobrevivir con lo que en los años hemos juntado, pero eso se acabó”, señaló.

Acotó que existen alrededor de 3.000 funcionarios o empleados de comercios que fueron despedidos y que no encuentran trabajo. “Están viviendo de la solidaridad de los vecinos. Todas las casillas están cerradas. Aproximadamente 1.000 familias se dedican al comercio, hay 3.000 empleados y otras 6.000 que se dedican al sector de manera indirecta como guardias de seguridad, los paseros, estibadores, entre otros”.

Vázquez preciso que el comercio en Alberdi depende 100% de los compradores argentinos. “Por las calles transitaban 4.000 a 5.000 personas por día con alto poder adquisitivo, pero se acabó desde que se inició la pandemia”.

Añadió que prácticamente no hay gente en la calle. “Esto es una ciudad fantasma, es la realidad que estamos atravesando desde el 16 de marzo del 2020. Cerca de 15 meses y todavía no tenemos viso de solución. Estamos buscando mecanismos como para que la ciudad de Alberdi pueda ser inoculada en su totalidad para que comencemos a negociar con la República Argentina la posible apertura del paso fronterizo entre Alberdi y Formosa. Casi la totalidad de la población se dedica al comercio”, dijo.

Expresó que siguen esperando los subsidios. “Después de largas negociaciones con el Ministerio de Hacienda, logramos que se haga un desembolso. En Alberdi salieron unos 180 comerciantes formales y 650 informales. Lamentablemente, una semana después se suspendió todo y se exigió a los comerciantes la devolución por cobro indebido. En Alberdi no hay una sola persona que cobró de manera indebida. El 100% de los comercios está cerrado y prácticamente en la ruina”.