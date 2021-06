Formosa estuvo presente en la asamblea federal del INCAA

La provincia estuvo representada por el subsecretario de Cultura, Antonio Alfredo Jara, acompañado por los asesores Karina Neme (vicerectora de la ENERC NEA) y Alejandro Vallejo (productor integrante del Centro de Capacitación Profesional), en representación del sector audiovisual formoseño.

El ministro de Cultura, Tristán Bauer fue el encargado de abrir el plenario, reseñando las acciones gubernamentales desarrolladas en contexto de pandemia, tendientes a sostener y reactivar el sector.

La asamblea fue encabezada por el titular del INCAA, Luis Puenzo, quien estuvo acompañado por el vicepresidente, Nicolás Batlle y el gerente general, Raúl Rodríguez Peila, además de directivos y responsables de áreas de dicho organismo.

En el plenario se plantearon nuevas líneas de gestión vinculadas a coproducciones, nuevas tecnologías, festivales de cine, políticas de género y diversidades, accionar académico de la ENERC, propuestas básicas para el nuevo plan de fomento, plataformas CINE.AR PLAY y CINE.AR TV, Red Federal de Films Comissions, impuestos a servicios de streaming, etc.

Por decisión unánime se decidió posponer el tratamiento y análisis de del balance 2021, como así también el presupuesto previsto para el ejercicio 2021 durante un nuevo encuentro en fecha a convenir, informaron los representantes formoseños.

Precisaron que “también se acordó una reunión adicional con Julio Bertolotti a cargo del Observatorio Audiovisual para conocer en detalle los datos relevados en torno a la producción audiovisual, durante los últimos períodos. Se consideró que se trata de información relevante para la elaboración del nuevo plan de fomento que se encuentra en etapa de discusión y análisis, con la participación de las cámaras, sindicatos, asociaciones y federaciones que nuclean a los actores del sector”.

Al respecto, la consejera regional NEA, Paula Mastellone remarcó que “el noventa y tres por ciento de esos fondos van para AMBA, quedando el siete por ciento restante para los centros de producción ubicados en las provincias de mayor concentración demográfica”.

“Según datos oficiales actuales, éstos son los números de rodajes que tuvieron lugar en los siguientes distritos: CABA (44), provincia de Buenos Aires (5), Córdoba (1), Entre Ríos (1), Mendoza (1), Santa Fe (1) y Misiones (1), 44 CABA 5 Bs.As. 5 Córdoba 1 Entre Ríos, 1 Mendoza 1 Santa Fe 1 Misiones. Por otra parte, detallan la cantidad de films nacionales que usaron locaciones provinciales: AMBA (17), Patagonia (10), Córdoba (8), provincia de Buenos Aires (4), Misiones (2), Santa Fe (2), Entre Ríos (1), Jujuy (1) y Salta (1)”, reveló.

Afirmó que “estas cifras demuestran que no existen producciones netamente provinciales, de allí la necesidad de implementar en forma urgente medidas de apoyo a los realizadores del interior”.

Tras recordar que “durante la gestión de la ex gerente de Fortalecimiento Audiovisual, Verónica Cura se conformó una mesa de trabajo para diseñar un anteproyecto de plan de fomento”, Mastellone precisó que “esperamos que nuestras propuestas sean tenidas en cuenta, de acuerdo al compromiso asumido por Puenzo, tanto en la asamblea federal como en las reuniones mantenidas con referentes audiovisuales de la región NEA y los consejeros regionales del INCAA”.

Al término de la asamblea, precisó que “hay consenso mayoritario para pedir que se vuelvan a conformar las mesas de trabajo que definan el futuro plan de fomento, considerando como prioridades: el lanzamiento de nuevos concursos regionales y federales de largometrajes y convocatorias para televisión y otros medios, la incorporación de dos premios por provincia para el Concurso Gleyzer, que incluya la convocatoria documental para este año, así como la producción de las series web ganadoras del concurso Nuevas Miradas, entre otras cuestiones a ser atendidas por las autoridades del INCAA”.

“También urge la constitución definitiva del Consejo Asesor, que quedó trabada por la renuncia del chubutense Matías Cutro como consejero regional Patagonia, quien será reemplazado por Cristian Calvo de la provincia de Río Negro, recambio aprobado por la asamblea”, manifestó.

“Otro objetivo fundamental – destacó- es apoyar la iniciativa legislativa del diputado nacional, Pablo Carro relacionada a una nueva asignación específica de impuestos al INCAA y otras modificaciones a las leyes vigentes, que podría a llegar a perder estado parlamentario en diciembre de este año, si no es tratada por el Congreso de la Nación”.